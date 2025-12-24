Ελληνική επιχειρηματικότητα στην καρδιά του Μονάχου

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνάντησε Έλληνες επιχειρηματίες στο Μόναχο, ξεκινώντας με έναν Έλληνα που συστήνει τους λουκουμάδες στους Γερμανούς, φέρνοντας μια γεύση της παράδοσης και της ελληνικής κουλτούρας στην καρδιά της Βαυαρίας.

Στη συνέχεια, γνωρίζουμε έναν Έλληνα φωτογράφο, ο οποίος ξεκίνησε από το μηδέν και σήμερα διαπρέπει μέσα από συνεργασίες με πολλούς καλλιτέχνες, αποδεικνύοντας ότι η επιμονή και το ταλέντο μπορούν να ξεχωρίσουν στο διεθνές επαγγελματικό πεδίο.

Πηγή: skai.gr

