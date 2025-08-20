Γιατί αξίζουν οι διακοπές τον Σεπτέμβριο

Ο Σεπτέμβριος δεν είναι το «τέλος του καλοκαιριού». Είναι ο ιδανικός μήνας για όσους αγαπούν τις ήσυχες διακοπές: όταν οι παραλίες αδειάζουν, οι τιμές πέφτουν και η εμπειρία γίνεται πιο αυθεντική.

Ο ήλιος παραμένει ζεστός χωρίς την αποπνικτική ένταση του Αυγούστου, τα νερά είναι στην καλύτερη θερμοκρασία και τα νησιά δείχνουν τον αληθινό τους χαρακτήρα, χωρίς τις ατελείωτες ουρές και την πολυκοσμία. Είναι η εποχή που μπορείς να περπατήσεις σε γραφικά σοκάκια με άνεση, να βρεις εύκολα τραπέζι στην ταβέρνα της επιλογής σου και να απολαύσεις τον προορισμό σου με περισσότερο χώρο και χρόνο.

Και το καλύτερο; Οι τιμές σε αεροπορικά και διαμονή είναι πιο φιλικές, κάνοντας τις αποδράσεις του Σεπτέμβρη όχι μόνο πιο χαλαρές, αλλά και πιο... συμφέρουσες. Με λίγα λόγια, ο Σεπτέμβριος είναι η ευκαιρία να γνωρίσεις προορισμούς που τον Αύγουστο μοιάζουν απλησίαστοι.

Θάλασσα χωρίς πολυκοσμία

Σεπτέμβριος σημαίνει ακόμα ζεστά νερά και ήλιο που δεν καίει. Οι παραλίες σε Ελαφόνησο, Λευκάδα, Μήλο και Κρήτη είναι πιο ήσυχες, χωρίς τις πολυάριθμες ομπρέλες να κάνουν «κατάληψη».

Νησιά στην καλύτερη τους εκδοχή

Αμοργός, Σίφνος, Φολέγανδρος, Αστυπάλαια: τα νησιά που τον Αύγουστο «πνίγονται», τον Σεπτέμβριο δείχνουν τον πραγματικό τους χαρακτήρα. Χωρίς τις ουρές, βρίσκεις εύκολα τραπέζι σε ταβέρνες και οι περίπατοι στα σοκάκια είναι πραγματικά απολαυστικοί καθώς δεν υποχρεώνεσαι στον συνωστισμό του Ιουλίου και του Αυγούστου.

Ταξίδι με άρωμα κρασιού

Σεπτέμβριος σημαίνει τρύγος και γιορτές του κρασιού. Από τη Νεμέα και τη Δράμα μέχρι τη Σαντορίνη, οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν κρασιά, να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις και να ζήσουν την πιο γαστρονομική πλευρά του φθινοπώρου. Τα οινοποιεία βέβαια, είναι ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά αυτή την περίοδο η εμπειρία αποκτά μια μοναδική ατμόσφαιρα, με τον τρύγο να είναι σε πλήρη δράση.

Βουνό και φύση στα καλύτερά τους

Για όσους θέλουν διάλειμμα από τη θάλασσα, τα Ζαγοροχώρια, το Πήλιο ή η ορεινή Αρκαδία προσφέρουν ιδανικές θερμοκρασίες για πεζοπορίες, δραστηριότητες στη φύση και εξερεύνηση χωριών.

Ευκαιρίες σε αεροπορικά και διαμονή

Με το που τελειώνει η λεγόμενη high season, οι τιμές σε εισιτήρια και ξενοδοχεία γίνονται πιο προσιτές. Σημαίνει ότι μπορείς να απολαύσεις ίδιους (ή και καλύτερους) προορισμούς με σαφώς μικρότερο budget.

City breaks στο εξωτερικό

Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι ιδανικοί για σύντομες αποδράσεις σε πόλεις όπως η Λισαβόνα, το Βερολίνο ή η Βαρσοβία. Ο καιρός είναι ευχάριστος και τα ταξίδια πιο οικονομικά σε σχέση με το καλοκαίρι.

Ο Σεπτέμβριος λοιπόν δεν είναι «δεύτερη επιλογή». Είναι ο μήνας που προσφέρει ένα τέλειο μείγμα ηρεμίας και ανακάλυψης.

Πηγή: skai.gr

