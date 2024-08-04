Όσο η πλειονότητα του κόσμου συνωστίζεται σε κάποιους πολύ δημοφιλείς προορισμούς, η αναζήτηση για λίγες μέρες διακοπών και μάλιστα on budget φαντάζει ουτοπικό σενάριο.

Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική ακόμη και για τον πιο "δύσκολο" μήνα στην Ελλάδα, δηλαδή τον Αύγουστο. Όπως αναφέρουν οι ξενοδόχοι, η χώρα μας διαθέτει πολλές δυνατότητες για να κάνει κάποιος τις διακοπές του και να απολαύσει τη φύση αλλά και τα μπάνια του, να χαλαρώσει και να ξεφύγει από την καθημερινότητα, χωρίς να χρειαστεί να δαπανήσει πάρα πολλά χρήματα σε μια περίοδο που λόγω της υψηλής ζήτησης οι τιμές είναι αυξημένες.

Σε πολλές περιοχές της Ελλάδος υπάρχουν προορισμοί, που συνδυάζουν βουνό και θάλασσα ή άλλες δραστηριότητες στη φύση και αποτελούν εξαιρετική επιλογή.

Όπως υπογραμμίζει ο Άγγελος Καλλίας, Γενικός Γραμματέας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «τα βουνά δίνουν τη λύση για ξεκούραστες διακοπές και προσιτές τιμές που κυμαίνονται γύρω στα 50-100 ευρώ το δίκλινο. Υπάρχει η επιλογή της θάλασσας σε κοντινές αποστάσεις, τα ποτάμια και άλλου είδους εμπειρίες όπως η ποδηλασία, η γαστρονομία κτλ. Γενικότερα όμως υπάρχουν πολλές ευκαιρίες σε περιοχές όπως η Θράκη, η Πελοπόννησος, η Πιερία και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου»

Το γεγονός ότι ο Έλληνας επιλέγει ακόμα να πηγαίνει διακοπές κυρίως τον Αύγουστο δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα, σύμφωνα με τον ΓΓ της ΠΟΞ, γιατί οι πληρότητες είναι πολύ υψηλές και δυσκολεύεται. «Χρειάζεται να αλλάξουμε φιλοσοφία και γενικώς να εξετάζουν και άλλες λύσεις όπου μπορούμε να ξεκουραστούμε δροσερά και οικονομικά».

Σύμφωνα με τον κ.Καλλία, υπήρχαν ορεινοί προορισμοί που το καλοκαίρι οι πληρότητες ξεπερνούσαν το 70%, όπως τα Ζαγόρια, το Πήλιο, η Αρκαδία, και η Πελοπόννησος γενικότερα, φέτος όμως η κίνηση είναι κατά τι μειωμένη.

Να σημειωθεί ότι από τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία, μένουν ανοιχτά και τους θερινούς μήνες γύρω στο 40%, δηλαδή περίπου 800 μονάδες.

«Φέτος, η κατάσταση δεν είναι τόσο καλή γενικότερα, γιατί ενώ έχουμε αύξηση των αφίξεων περίπου 14% συνολικά, τα ξενοδοχεία θα "κλείσουν" τη χρονιά με πτώση του τζίρου περίπου 7%, καθώς παρόλο που ανέβηκαν οι τιμές, τα λειτουργικά κόστη είναι πάρα πολύ υψηλά και δεν αφήνουν περιθώριο κέρδους. Να προσθέσουμε εδώ, ότι την τελευταία 8ετια έγιναν 50.000 ξενοδοχειακές κλίνες ενώ τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης υπολογίζονται σε 800.000 και αυτό δημιουργεί ένα ακόμη ζήτημα για τον ξενοδοχειακό κλάδο», εξηγεί ο κ.Καλλίας.

Στην Ήπειρο οι δυνατότητα να καταλήξει κάποιος σε μια επιλογή που θα τον "αποζημιώσει" είναι ακόμη μεγαλύτερη φέτος, καθώς όπως επισημαίνει ο Σπύρος Σουρέλης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ν. Ιωαννίνων ορισμένες παραδοσιακές αγορές χάθηκαν ή μειώθηκαν, όπως το Ισραήλ και χώρες της κεντρικής Ευρώπης και έτσι οι πληρότητες κυμαίνονται κατά μέσο όρο στο 30% εκτός από ορισμένα Σαββατοκύριακα και φυσικά τον Δεκαπενταύγουστο που μέχρι στιγμής κυμαίνονται γύρω στο 60%. «Οι πιο τουριστικές περιοχές είναι το Μέτσοβο, τα Τζουμέρκα, η Κόνιτσα και τα Ζαγοροχώρια όπου μπορεί κάποιος να απολαύσει λίγες μέρες διακοπών σε τιμές που αρχίζουν από 50 ευρώ το δίκλινο. Είναι πολλοί επίσης εκείνοι που επιλέγουν τα Ιωάννινα και από εκεί κάνουν εξορμήσεις σε Σύβοτα, Πάργα, Πρέβεζα ενώ φυσικά υπάρχουν και τα last minute. Στο βουνό μπορεί να μην έχει θάλασσα αλλά έχει ποτάμια και δυνατότητες για rafting, πεζοπορίες κτλ που αποτελούν εξαιρετική επιλογή», σημειώνει ο κ.Σουρέλης.

Καταλύματα που ξεκινούν από 50 ευρώ και ξενοδοχεία από 80, συνδυάζοντας βουνό και θάλασσα μπορεί να βρει κανείς και στην περιοχή των Καλαβρύτων, όπως αναφέρει ο Κωνσταντίνος Δαφαλιάς Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων & Τουριστικών Καταλυμάτων Καλαβρύτων.

«Σε εμάς οι πληρότητες δεν είναι υψηλές αυτήν την περίοδο, εκτός από τα Σαββατοκύριακα που φτάνουν γύρω στο 60% και με δεδομένο ότι μόνο το 40% των καταλυμάτων παραμένουν ανοιχτά αυτήν την περίοδο. Ωστόσο, η περιοχή αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή καθώς ο επισκέπτης μπορεί να κάνει το μπάνιο του σε κοντινή απόσταση και να κοιμηθεί το βράδυ στη δροσιά, χωρίς κλιματισμό. Η θάλασσα απέχει περίπου 30 χλμ, καθώς έχουμε κοντά τις παραλίες της Αιγιάλειας, όπως η Πούντα, η Ακράτα κτλ αλλά και το Διακοπτό. Επίσης, μπορεί κανείς να πάρει τον οδοντωτό και να κατέβει Διακοπτό σαν εκδρομή. Επιπλέον, υπάρχει και η δυνατότητα για θρησκευτικό τουρισμό, όπου μπορεί κανείς να επισκεφθεί το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας και το Μέγα Σπήλαιο την παλαιότερη μονή στην Ελλάδα.

Συνδυαστικά μπορεί να επισκεφθεί το Σπήλαιο των λιμνών και τους καταρράκτες στον Ταξιάρχη, την Άνω Βλασιά, την περιοχή της Κλειτοριάς, όπως και τις πηγές του Αροάνιου ποταμού που βρίσκονται στο χωριό Πλανητέρο μέσα σε πλατανόδασος. Η Ζαρούχλα και η κάτω Ζαχλωρού είναι επίσης πολύ όμορφα παραδοσιακά χωριά. Εκτός όμως από την περιοχή των Καλαβρύτων και τα Τρίκαλα Κορινθίας είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, καθώς σε κοντινή απόσταση βρίσκονται οι παραλίες του Ξυλόκαστρου».

