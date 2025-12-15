Σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει στον νομό Μαγνησίας και ξεκινά την εβδομάδα της από τον Βόλο. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε το trailer:

Δύο χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες των κακοκαιριών Daniel και Elias, ο οικισμός Λουζίνικο παραμένει πληγωμένος και ξεχασμένος. Οι κάτοικοι ζουν με τον φόβο μιας νέας θεομηνίας, χωρίς έργα αποκατάστασης, χωρίς αντιπλημμυρική προστασία και με το 112 να μην λειτουργεί καν στην περιοχή. Με κατεστραμμένους δρόμους και ένα ιστορικό γεφύρι 150 ετών μισογκρεμισμένο, η καθημερινότητά τους στηρίζεται αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις, καθώς περιμένουν ακόμη την πολιτεία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Στη Μαγνησία, ο Γιώργος Τερζάκης μετρά πλέον τρεις σοβαρές καταστροφές στο κοπάδι του: φωτιά, πλημμύρα και πιο πρόσφατα, ευλογιά. Η νέα αυτή απώλεια έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κτηνοτρόφους της περιοχής, που μιλούν ανοιχτά για αδιέξοδο και ζητούν άμεση αλλαγή στη διαχείριση της κρίσης. Κοινή θέση τους πλέον είναι ότι ο εμβολιασμός πρέπει να αποτελέσει την κύρια γραμμή άμυνας αντί της θανάτωσης των ζώων. Την ίδια ώρα, οι κτηνίατροι της Μαγνησίας έχουν ήδη προτείνει συγκεκριμένο σχέδιο περιορισμού της νόσου, τονίζοντας την ανάγκη για γρήγορη εφαρμογή, ώστε να αποφευχθούν νέες απώλειες στον κτηνοτροφικό τομέα.

Στον Βόλο υπάρχει το τελευταίο δισκοπωλείο στη Θεσσαλία και ο ιδιοκτήτης του, Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, συνεχίζει την προσπάθεια να κρατήσει ζωντανές τις μνήμες του βινυλίου. Σήμερα το μαγαζί του φιλοξενεί πάνω από 30.000 μουσικά θέματα - δίσκους βινυλίου από διαφορετικές εποχές, ιδιωτικές συλλογές, σπάνια και συλλεκτικά κομμάτια.

