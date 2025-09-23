Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί και φέτος τη «Βραδιά του Ερευνητή 2025», μια εκδήλωση αφιερωμένη στην τεχνολογική έρευνα, τη δημιουργία και την καινοτομία. Η διοργάνωση αποτελεί μέρος μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που, εδώ και 20 χρόνια, πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε περισσότερες από 400 πόλεις σε όλη την Ευρώπη.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) συνεχίζει την παράδοση, διοργανώνοντας και φέτος τη «Βραδιά του Ερευνητή» στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στο Μέγαρο Μουσικής (κτίριο Μ1). Η φετινή εκδήλωση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το ΕΚΕΤΑ συμπληρώνει 25 χρόνια λειτουργίας.

Η εκδήλωση θα διαρκέσει από τις 17:00 έως τις 22:00 και θα περιλαμβάνει μια διαδραστική έκθεση τεχνολογιών του ΕΚΕΤΑ, προβάλλοντας το ευρύ φάσμα της ερευνητικής δραστηριότητας του Κέντρου. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν απευθείας με ερευνητές, αποκτώντας μια φρέσκια οπτική στον κόσμο της επιστήμης. Εκθέματα θα παρουσιάσουν επίσης το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το “Anna Papageorgiou STEM Center”, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και ο Όμιλος Φίλων Αστρονομίας.

Στην Ευρωπαϊκή Γωνιά της εκδήλωσης, οι επισκέπτες θα ενημερωθούν για την ευρωπαϊκή πολιτική, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και για τις δυνατότητες κινητικότητας των ερευνητών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην «έρευνα για την αγορά», με τη συμμετοχή έξι spin-offs του ΕΚΕΤΑ και του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας. Το κοινό θα γνωρίσει τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογίες αιχμής μετατρέπονται σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με ουσιαστικό αντίκτυπο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν διαδραστικά πειράματα, επιστημονικές παρατηρήσεις, καλλιτεχνικές παραστάσεις και δράσεις. Ειδικά εργαστήρια για παιδιά θα φέρουν τους μικρούς επισκέπτες σε επαφή με την επιστήμη με δημιουργικό και διασκεδαστικό τρόπο.

Ψηφιακός διάλογος και εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα

Παράλληλα με την κεντρική εκδήλωση, θα διεξαχθεί για ακόμη μία χρονιά το “Chat Lab”, μια σειρά σύντομων διαδικτυακών συζητήσεων ανάμεσα σε ερευνητές και το ευρύ κοινό. Στόχος είναι η ενημέρωση και η καλύτερη κατανόηση επίκαιρων επιστημονικών θεμάτων. Το Chat Lab ξεκίνησε στις 22 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 3 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή 51 ερευνητών.

Το ΕΚΕΤΑ, πέραν της Θεσσαλονίκης, συντονίζει επίσης τις εκδηλώσεις της «Ευρωπαϊκής Βραδιάς του Ερευνητή 2025» σε συνεργασία με τοπικούς διοργανωτές σε Αθήνα (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Ηράκλειο (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας), Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών), Λάρισα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και Ρέθυμνο (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο).

Η «Βραδιά του Ερευνητή» πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Για περισσότερες πληροφορίες:

- Γραφείο Τύπου και Κοινωνικών Δικτύων, τηλ.: 2310 498214, e-mail: amelidr@certh.gr

- Τμήμα Εξωστρέφειας, τηλ.: 2310 498158, e-mail: d.kokona@certh.gr

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

