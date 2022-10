Το πιο εξελιγμένο ανθρωποειδές ρομπότ στο Μουσείο του Μέλλοντος στο Ντουμπάι - Δείτε βίντεο

Το «πιο προηγμένο» ανθρωποειδές ρομπότ στον κόσμο βρίσκεται στο Μουσείο του Μέλλοντος στο Ντουμπάι – για την ακρίβεια εργάζεται εκεί!

Με το όνομα Ameca, το ανθρωποειδές μπορεί να χαιρετήσει τους επισκέπτες, να δώσει οδηγίες και να μιλήσει πολλές γλώσσες.

Παρόλο που η Ameca δεν μπορεί να περπατήσει αυτή τη στιγμή, οι προγραμματιστές που βρίσκονται πίσω από την τεχνολογία λένε ότι εργάζονται πάνω σε μια εξελιγμένη έκδοση, που θα κάνει το ρομπότ ακόμα πιο…. ανθρώπινο.

VIDEO: Dubai's Museum of the Future has added a new member to its staff - Ameca.

