Η Samsung παρουσίασε σήμερα Τετάρτη τα smartphones της νέας κορυφαίας σειράς της, Galaxy S25, διαφημίζοντας ένα προσαρμοσμένο τσιπ και ενισχυμένες λειτουργίες AI που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης.

Η κυκλοφορία του S25 έρχεται μετά από ένα χρόνο αφότου τα smartphone της Samsung δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις από τους Κινέζους τεχνολογικούς παίκτες και φυσικά την Apple.

Η σειρά S25 της Samsung διατίθεται σε τρεις παραλλαγές — τις S25, S25+ και S25 Ultra — όπως συνέβαινε και με τις προηγούμενες ναυαρχίδες της.

Οι τιμές εκκίνησης είναι οι εξής:

Galaxy S25: 799 $ - 767 ευρώ

Galaxy S25+: 999 $ - 960 ευρώ

Galaxy S25 Ultra: 1.299 $ - 1247 ευρώ

Η Samsung θα αρχίσει να δέχεται προπαραγγελίες για τη σειρά S25 από σήμερα Τετάρτη και οι συσκευές θα κυκλοφορήσουν στις 7 Φεβρουαρίου.

Για να τροφοδοτήσει η εταιρεία τις πιο πρόσφατες λειτουργίες AI, τα νέα Samsung Galaxy S25 βασίζονται στο chipset Snapdragon 8 Elite της Qualcomm, ο οποίος έχει ειδικές βελτιώσεις για τα συγκεκριμένα μοντέλα της κορεατικής εταιρείας. Η Qualcomm ισχυρίζεται ότι είναι ο ταχύτερος επεξεργαστής που έχει υπάρξει ποτέ σε συσκευή Galaxy.

Γρήγοροι επεξεργαστές αλλά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας στο εσωτερικό των smartphone είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της διαχείρισης μεγάλου φόρτου AI χωρίς εξάντληση της μπαταρίας.

Η Samsung προχώρησε και σε άλλες αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης μιας βελτιωμένης κάμερας στο μοντέλο S25 Ultra που το καθιστά ιδανικό για φωτογραφίες και βίντεο υψηλής ποιότητας. Κάποιες από τις κυριότερες βελτιώσεις περιλαμβάνουν την αναβαθμισμένα κάμερα ultrawide πλέον με την ανάλυση στα 50 MP, προσφέροντας εκπληκτική λεπτομέρεια στις φωτογραφίες, ενώ το ΑΙ αξιοποιείται για καλύτερες νυχτερινές λήψεις και συνολική ποιότητα εικόνας.

Στον τομέα του video, υπάρχει η λειτουργία audio eraser επιτρέπει την απομόνωση έξι τύπων ήχου, ενώ βελτιωμένο είναι και το generative edit, που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και να επεξεργάζονται περιεχόμενο με μεγαλύτερη ευκολία και ακρίβεια.

Η σειρά S25 έχει επίσης πιο στρογγυλεμένες γωνίες.

