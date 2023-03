Το ChatGPT ταράζει τα νερά της σύγχρονης διδασκαλίας - Ένα είδος... αόρατου συγγραφέα

Όταν η καθηγήτρια επιχειρηματικής πληροφορικής Ντόρις Βέσελς συνδέθηκε για πρώτη φορά στο ChatGPT στις αρχές Δεκεμβρίου ένιωσε μια «μαγική στιγμή». Η ίδια ερευνά εδώ και χρόνια τις επιπτώσεις των μοντέλων γλώσσας τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στον εκπαιδευτικό τομέα. Το chatbot ChatGPT κυκλοφόρησε στις 30 Νοεμβρίου 2022 από την εταιρεία OpenAI με έδρα τη Silicon Valley, της οποίας συνιδρυτής ήταν μεταξύ άλλων και ο Έλον Μασκ.

Οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί και να αλληλεπιδράσει ελεύθερα με το chatbot. Αρκεί να εισαγάγει κανείς ερωτήσεις ή εντολές σε ένα παράθυρο συνομιλίας, το ChatGPT απαντά (σχεδόν) σε όλα. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι εγγράφηκαν στην ιστοσελίδα μέσα σε πέντε ημέρες. Το Instagram χρειάστηκε περισσότερους από δύο μήνες για να το καταφέρει.

Το ChatGPT μπορεί να εξηγήσει, να προγραμματίσει αλλά και να διαφωνήσει. Η καθηγήτρια Βέσελς εκπλήσσεται όταν δίνει τις πρώτες εντολές στο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με την ίδια η μαγεία του μοντέλου είναι δύσκολο να περιγραφεί . «Πρέπει να το δοκιμάσεις και να το ζήσεις μόνος σου». Ο βρετανός καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Μάικ Σαρπλς θεωρεί πως το GPT-3, ένας πρόδρομος του ChatGPT, αποτελεί μια από τις λίγες «μεγάλες ανακαλύψεις» που έχει δει στην 40ετή καριέρα του.

Παρόλα αυτά ο ίδιος ανησυχεί για το μέλλον της εκπαίδευσης. «Το GPT εκδημοκρατίζει τη λογοκλοπή» λέει ο ίδιος. Οι μαθητές μπορούν να δίνουν στο πρόγραμμα απλά εντολές για να έχουν τέλεια γραμμένα κείμενα για αυτούς. Ένα είδος αόρατου συγγραφέα. Το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνταξη έως και ακαδημαϊκών κειμένων, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά. Στο Διαδίκτυο συσσωρεύονται αναφορές από μαθητές και φοιτητές που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για την εργασία τους.

