Σύμπαν: Νέο εντυπωσιακό πορτρέτο των εμβληματικών Στηλών της Δημιουργίας από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb φωτογράφησε ξανά τις λεγόμενες Στήλες (ή Πυλώνες) της Δημιουργίας, μια εικόνα που είχε τραβήξει το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble αρχικά το 1995 και στη συνέχεια το 2015 και η οποία παραμένει μέχρι σήμερα μια από τις πιο εμβληματικές "σκηνές" του σύμπαντος.

Οι τρεις "στήλες" αποτελούνται από πυκνά νέφη ψυχρών διαστρικών αερίων και σκόνης όπου νέα άστρα σχηματίζονται. Η νέα εικόνα του Webb από την εγγύς-υπέρυθρη κάμερα του εστιάζει στο τεράστιο Νεφέλωμα του Αετού σε απόσταση 6.500 ετών φωτός από τη Γη.

