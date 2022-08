Η μαγευτική θέα της Γης μέσα από τη διαστημική κάψουλα SpaceX – Δείτε βίντεο

Μπορείτε να φανταστείτε τη θέα της Γης από το φινιστρίνι του SpaceX Dragon; Την ευκαιρία αυτή μας έχει δώσει αστροναύτης ο οποίος επέβαινε στη διαστημική κάψουλα πέρυσι το Σεπτέμβριο.



Σημειώνεται ότι στην τελευταία του αποστολή, το διαστημικό όχημα SpaceX Dragon επέστρεψε στη Γη το περασμένο Σάββατο, μεταφέροντας επιστημονικό εξοπλισμό από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Το SpaceX-25 Dragon επέστρεψε στη Γη με πάνω από 1,8 τόνους εξοπλισμού.



Την Παρασκευή, το διαστημόπλοιο Dragon αποσυνδέθηκε από τον διαστημικό σταθμό, επιστρέφοντας στη Γη, όπου έπεσε στον ωκεανό.



Το πολύτιμο φορτίο του περιελάμβανε τα αποτελέσματα πειραμάτων στον σταθμό που θα παραδοθούν στην επιστημονική κοινότητα.



