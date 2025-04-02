Την προσοχή των χρηστών εφιστούν οι ειδικοί αναφορικά με τις πληροφορίες που εκείνοι μοιράζονται με το ChatGPT και άλλα AI Chatbots.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με έρευνες οι χρήστες χρησιμοποιούν AI Chatbots πολύ συχνά για συμβουλές. Οι ειδικοί κάνοντας την εν λόγω παρατήρηση προειδοποιούν τους χρήστες ότι δεν μπορούν να βασίζονται στις απαντήσεις που τους δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν αποκηρύσσουν τα Chatbots, καθώς όπως εξηγούν είναι εύχρηστα και γενικότερα αξιόπιστα. Ωστόσο, όσον αφορά ευαίσθητα θέματα, όπως είναι αυτό της υγείας οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει κανείς να βασίζεται στο ChatGPT και άλλα AI Chatbots.

Σύμφωνα με τη New York Post, που βασίζεται σε κλινικά δεδομένα του Cleveland, 1 στους 5 Αμερικανούς, ζητούν ιατρικές συμβουλές από τα Chatbots. Μία ακόμη έρευνα της εταιρίας που αναπτύσσει λογισμικό παροχής ιατρικής φροντίδας, της Tebra, εντόπισε ότι το 25% των Αμερικανών προτιμούν το Chatbot έναντι της παραδοσιακής ιατρικής θεραπείας.

Τούτων δοθέντων, οι ειδικοί αποτρέπουν τους χρήστες από το να κοινοποιούν ευαίσθητες προσωπικές ή ιατρικές πληροφορίες στα Chatbots. Γενικότερα, ακολουθούν τα 7 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να πείτε ή να ζητήσετε από το ChatGPT και άλλα AI Chatbots:

Προσωπικές Πληροφορίες: Μη μοιράζεστε στοιχεία όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τον αριθμό του τηλεφώνου και τη διεύθυνση email, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να σας παρακολουθήσουν ή να σας ταυτοποιήσουν. Οικονομικές Πληροφορίες: Μην παρέχετε ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία, όπως αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών ή αριθμούς πιστωτικών καρτών, για να αποφύγετε κλοπή χρημάτων ή ταυτότητας. Κωδικοί Πρόσβασης: Ποτέ μη μοιράζεστε κωδικούς πρόσβασης, καθώς αυτό μπορεί να επιτρέψει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στους λογαριασμούς σας. Μυστικά: Η AI δεν είναι πρόσωπο και οτιδήποτε μοιράζεστε μαζί της μπορεί να μην παραμείνει ιδιωτικό. Συμβουλές Υγείας: Η AI δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ιατρικές ή υγειονομικές συμβουλές. Συμβουλευτείτε πάντα επαγγελματίες για ακριβείς και προσωπικές καθοδηγήσεις. Ακατάλληλο Περιεχόμενο: Η κοινοποίηση ακατάλληλου περιεχομένου μπορεί να οδηγήσει σε απαγόρευση και ευαίσθητες πληροφορίες μπορεί να δημοσιοποιηθούν. Εμπιστευτικές Πληροφορίες: Αποφύγετε να λέτε στην AI οτιδήποτε δεν θα θέλατε να κοινοποιηθεί δημόσια ή να αποθηκευτεί.

