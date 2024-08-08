Ιρλανδία εναντίον Χ για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων λόγω ΑΙ

Η ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (DPC) κίνησε δικαστική διαδικασία κατά της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X την Τρίτη (6 Αυγούστου), σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ιρλανδίας.

Η καταγγελία αφορά την επεξεργασία δεδομένων χρηστών για το Grok, ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης (AI) του X, ανέφερε την Τετάρτη η Irish Examiner. Ο λογαριασμός Global Government Affairs της X επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή σε ανάρτηση στις 7 Αυγούστου.

Το Grok αναπτύχθηκε από την xAI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του ιδιοκτήτη της X Elon Musk, και χρησιμοποιήθηκε ως βοηθός αναζήτησης για λογαριασμούς premium στην εν λόγω πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Μεταξύ άλλων, η DPC ζητά από το δικαστήριο να διατάξει την X να σταματήσει ή να περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών για την εκπαίδευση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης της, ανέφερε η Irish Examiner, γράφοντας επίσης ότι η DPC σχεδιάζει να παραπέμψει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (EDPB) για περαιτέρω εξέταση.

Το EPDB δήλωσε στο Euractiv ότι η ιρλανδική DPC δεν έχει ακόμη παραπέμψει την υπόθεση στο όργανο.

Η υπόθεση κρατάει μέρες, αφού τη Δευτέρα (5 Αυγούστου), οργανώσεις καταναλωτών ισχυρίστηκαν ότι η X παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό GDPR, τον κανονισμό ορόσημο της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σε καταγγελία που κατέθεσαν στην ιρλανδική DPC.

«Η εντολή της ιρλανδικής DPC είναι αδικαιολόγητη, υπερβολικά εκτεταμένη και ξεχωρίζει τη X χωρίς καμία αιτιολόγηση. Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό», ανέφερε η X στην ανάρτησή της την Τετάρτη σχετικά με την υπόθεση.

«Η εντολή δεν ισχύει μόνο για το Grok αλλά για κάθε μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί η X, επηρεάζοντας δυνητικά το έργο μας για τη διατήρηση της ασφάλειας της πλατφόρμας και ενδεχομένως τη δυνατότητα να διαθέσουμε το X στην ΕΕ», έγραψε η X.

Το Δικαστήριο αναμένεται να επανεξετάσει την υπόθεση μέσα σε αυτή την εβδομάδα, ανέφερε το Irish Examiner.

Η ιρλανδική DPC εποπτεύει τις δραστηριότητες της X στην ΕΕ όσον αφορά τη συμμόρφωση με τον GDPR, δεδομένου ότι η Twitter International, η οποία διαχειρίζεται την X, εδρεύει στο Δουβλίνο.

Οι ενέργειες της DPC υπό νέα ηγεσία μπορεί να είναι ένα θετικό σημάδι μεταρρύθμισης, δήλωσε ο Johnny Ryan, ειδικός στην εφαρμογή των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διευθυντής του τμήματος Enforce στο Ιρλανδικό Συμβούλιο Πολιτικών Ελευθεριών (ICCL).

Αυτή η δράση «μπορεί να είναι η πρώτη ουσιαστική δράση επιβολής ισχύος του GDPR κατά των [εταιριών] Big Tech που λαμβάνει η Ιρλανδία χωρίς σοβαρή πίεση από άλλα κράτη μέλη», δήλωσε στο Euractiv.

Σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων της Ιρλανδίας του 2018, ο οποίος ενσωματώνει τον GDPR της ΕΕ, το ιρλανδικό Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη διακοπή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν η DPC χρειάζεται επειγόντως να προστατεύσει τα δικαιώματα των ανθρώπων. Η DPC μπορεί επίσης να ζητήσει γρήγορες, προσωρινές εντολές για επείγουσες περιπτώσεις.

«Φαίνεται ότι η Χ, σε αντίθεση με τη Meta, δεν συμμορφώνεται με τα άτυπα αιτήματα της DPC για τη διακοπή της επεξεργασίας [δεδομένων]. Σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία, η DPC δεν μπορεί να διατάξει άμεσα τη διακοπή, αλλά πρέπει να περάσει από τα ιρλανδικά δικαστήρια», δήλωσε ο ακτιβιστής και ιδρυτής του Noyb, του μη κερδοσκοπικού Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Ψηφιακά Δικαιώματα, Max Schrems.

Ο Schrems δήλωσε επίσης στο Euractiv ότι αυτό είναι πρωτοφανές και θα παρακολουθήσουν να δουν πόσο γρήγορα θα προχωρήσει το θέμα ή αν θα αντιμετωπίσει καθυστερήσεις τις επόμενες ημέρες.

Άλλες ανησυχίες

Η DPC ανησυχεί για το σχέδιο της X να κυκλοφορήσει την επόμενη έκδοση του Grok, η οποία φέρεται να έχει εκπαιδευτεί με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών στην ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, κάποια στιγμή τον Αύγουστο, ανέφερε ο Irish Examiner. Το θεσμικό όργανο υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο θα επιδεινώσει μάλλον τα ζητήματα για την τρέχουσα επεξεργασία δεδομένων, ανέφερε το Irish Examiner.

Στη δικαστική κατάθεση, το παρατηρητήριο αναγνώρισε ότι η X εφάρμοσε ορισμένα μέτρα περιορισμού, όπως μια επιλογή εξαίρεσης για τους χρήστες, τα οποία δεν υπήρχαν όταν άρχισε η επεξεργασία δεδομένων, ανέφερε επίσης η ιρλανδική εφημερίδα. Πολλοί από τους Ευρωπαίους χρήστες της X, όμως έπεσαν θύμα αυτής της επεξεργασίας των δεδομένων τους χωρίς να εφαρμοστούν εγκαίρως και αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα προστασίας, όπως απαιτείται από τον GDPR.

Η Twitter International αρνήθηκε τα αιτήματα της ιρλανδικής DPC «να σταματήσει την επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων» ή να αναβάλει την κυκλοφορία της επόμενης έκδοσης του Grok.

Σε απάντηση στο αίτημα του Euractiv για σχολιασμό, η ομάδα Τύπου της X παρέπεμψε μόνο στην ανάρτηση που αναφέρθηκε προηγουμένως σε αυτό το άρθρο, ενώ και η ιρλανδική DPC αρνήθηκε να σχολιάσει λόγω του ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η X ανέφερε στην ανάρτησή της ότι είναι συνεργάσιμη και διαφανής με τις ρυθμιστικές αρχές από τα τέλη του 2023 όσον αφορά τη χρήση δημόσιων δεδομένων για την εκπαίδευση AI, επικαιροποίησε τις πολιτικές της για τη βελτίωση της διαφάνειας και προσφέρει στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο των δεδομένων τους και των αλληλεπιδράσεων AI σε σύγκριση με άλλες εταιρείες.

