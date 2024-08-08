Πόσο θα χρεώνει η Apple για τις υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης

Ποσό ύψους έως και 20 δολ. σε μηνιαία βάση ενδέχεται να χρεώνει η Apple τους χρήστες της ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στις προηγούμενες υπηρεσίες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως δήλωσαν αναλυτές στο CNBC.

Ο τεχνολογικός γίγαντας από το Κουπερτίνο της Καλιφόρνια, σχεδιάζει να αναπτύξει το πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης, Apple Intelligence, σε ορισμένες από τις συσκευές της, φέτος.

Οταν η Apple ανακοίνωσε το πρόγραμμα AI τον Ιούνιο, υποσχέθηκε μια ενισχυμένη φωνητική βοηθό (τη γνωστή Siri), καθώς και νέες λειτουργίες που θα περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας emails και εικόνων. Ενώ οι συγκεκριμένες λειτουργίες θα κυκλοφορήσουν σταδιακά σε διάφορες περιοχές, με την Κίνα και την Ευρώπη να μην έχουν αρχικά πρόσβαση, η Apple θα μπορούσε να χρεώνει μια συνδρομή για τις πιο προηγμένες εφαρμογές της, δήλωσαν αναλυτές.

Ο Neil Shah, partner στην Counterpoint Research, δήλωσε πως η επένδυση στην AI είναι ακριβή και η Apple θα θελήσει να περάσει το κόστος στους χρήστες της. "Είναι πιο προσοδοφόρο για την Apple να χρησιμοποιήσει το συνδρομητικό της μοντέλο Apple One" δήλωσε ο Shah σε συνέντευξή του στο CNBC την περασμένη εβδομάδα.

Το Apple One κοστίζει $19,95 δολάρια τον μήνα και δίνει στους χρήστες πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες της Apple συμπεριλαμβανομένης και της Apple Music.

O Shah εκτιμά πως η Apple θα μπορούσε να χρεώσει ποσό 10 έως 20 δολ. για την Apple Intelligence, ενδεχομένως ως μέρος της υπηρεσίας Apple One, για περισσότερες premium υπηρεσίες AI.

Πηγή: skai.gr

