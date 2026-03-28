Η NASA προετοιμάζεται για την πρώτη αποστολή με πλήρωμα (τρεις άνδρες και μία γυναίκα) που θα πραγματοποιήσει περιστροφή γύρω από τη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια. Η αποστολή Artemis II ενδέχεται να εκτοξευθεί ακόμη και από την 1η Απριλίου και θα έχει διάρκεια περίπου 10 ημερών.

Το πλήρωμα αποτελείται από τον διοικητή Reid Wiseman, τον πιλότο Victor Glover και την αστροναύτη Christina Koch, ενώ μαζί τους θα ταξιδέψει και ο Καναδός αστροναύτης Jeremy Hansen, πρώην πιλότος μαχητικών, ο οποίος πρόκειται να πραγματοποιήσει την πρώτη του διαστημική πτήση.

Κανένα από τα μέλη της αποστολής δεν είχε γεννηθεί την εποχή του ιστορικού προγράμματος Apollo program, το οποίο οδήγησε 24 αστροναύτες στη Σελήνη, εκ των οποίων οι 12 περπάτησαν στην επιφάνειά της. Αν και η νέα αποστολή δεν περιλαμβάνει προσελήνωση ούτε πλήρη τροχιά γύρω από τη Σελήνη, το πλήρωμα θα ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα πιο μακριά από οποιαδήποτε προηγούμενη επανδρωμένη αποστολή, προσφέροντας πρωτοφανείς εικόνες από τη σκοτεινή πλευρά της.

Οι τέσσερις αστροναύτες θα είναι οι πρώτοι άνθρωποι που θα φτάσουν μέχρι τη Σελήνη μετά την αποστολή Apollo 17 το 1972, όταν οι Gene Cernan και Harrison Schmitt ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. Οι πρώτοι που περπάτησαν στη Σελήνη ήταν οι Neil Armstrong και Buzz Aldrin το 1969.

Η εκπαίδευση για την αποστολή ξεκίνησε λίγο μετά την ανακοίνωση του πληρώματος το 2023, υπό την καθοδήγηση της επικεφαλής εκπαίδευσης Jacki Mahaffey. Το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας πραγματοποιείται σε προσομοιωτή του διαστημοπλοίου Orion spacecraft στο Johnson Space Center, όπου οι αστροναύτες εξασκούνται σε όλα τα στάδια της αποστολής και σε πιθανά σενάρια έκτακτης ανάγκης.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, οι αστροναύτες θα εκπαιδευτούν να αναγνωρίζουν βασικά χαρακτηριστικά της σεληνιακής επιφάνειας, καταγράφοντας παρατηρήσεις και εικόνες για την επιστημονική ομάδα της NASA. Σύμφωνα με τη Mahaffey, η αποστολή αυτή αποτελεί κρίσιμο βήμα για την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα επιτρέψουν μακροχρόνιες αποστολές στη Σελήνη και, τελικά, την εξερεύνηση του Άρη.

Πηγή: skai.gr

