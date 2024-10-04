Μια τεράστια ηλιακή έκλαμψη, η μεγαλύτερη από το 2017, έχει εντοπιστεί να εκτοξεύεται από την επιφάνεια του Ήλιου.

Οι ηλιακές εκλάμψεις αποτελούνται από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που ταξιδεύει από τον Ήλιο με την ταχύτητα του φωτός και μπορεί να φτάσει στη Γη σε περίπου 8 λεπτά.

Μπορούν να διαταράξουν ορισμένες ραδιοεπικοινωνίες και δορυφόρους, αλλά οι περισσότεροι από εμάς είναι απίθανο να δούμε αυτά τα αποτελέσματα.

Επίσης, υπάρχει πιθανότητα τα βόρεια γεωγραφικά πλάτη να δουν το Βόρειο Σέλας αυτό το Σαββατοκύριακο καθώς δύο γεωμαγνητικές καταιγίδες προβλέπεται να χτυπήσουν τη Γη.

Οι ηλιακές εκλάμψεις ωστόσο, δεν προκαλούν το Βόρειο Σέλας. Προκαλούνται από ένα φαινόμενο που ονομάζεται στεφανιαία εκτίναξη μάζας (CMEs) που εκρήγνυται από ένα ενεργό ηλιακό σημείο. Σε συνδυασμό με τις εκλάμψεις, μπορούν να δημιουργήσουν ηλιακές καταιγίδες που αλληλεπιδρούν με το μαγνητικό πεδίο ή τη μαγνητόσφαιρα της Γης.

Τα CME εκτοξεύουν πλάσμα και μαγνητικό πεδίο, όπως και δισεκατομμύρια τόνους υλικού, που μπορούν να χτυπήσουν τη Γη. Καθώς η μαγνητόσφαιρά μας απωθεί την καταιγίδα, δημιουργεί το σέλας.

«Υπάρχει η πιθανότητα εκτίναξης μιας στεφανιαίας μάζας να φτάσει στη Γη αργά την Παρασκευή ή νωρίς το Σάββατο, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ορατό σέλας στη Σκωτία, στη Βόρεια Ιρλανδία και σε μέρη της βόρειας Αγγλίας», δήλωσε η Krista Hammond, διευθύντρια του Met Office Space.

Ένα δεύτερο CME είναι πιθανό να χτυπήσει τη Γη το Σάββατο και την Κυριακή. Αυτό σημαίνει ότι «η βελτιωμένη ορατότητα του σέλας είναι δυνατή πιο νότια σε όλη την κεντρική Αγγλία και σε παρόμοια γεωγραφικά πλάτη, αν και η συννεφιά και η βροχή θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη δυνατότητα θέασης για ορισμένους», λέει η Krista Hammond.

Στις ΗΠΑ, το σέλας μπορεί να παρατηρηθεί στις βόρειες πολιτείες και από τα μέσα δυτικά μέχρι το Όρεγκον, σύμφωνα με το Διαστημικό Κέντρο Πρόβλεψης Καιρού της NOAA.

Η ηλιακή έκλαμψη X9 που εκπέμπεται είναι η μεγαλύτερη που έχει κατηγοριοποιήσει η NASA.

