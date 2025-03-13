Απολιθωμένα θραύσματα οστών που ανακαλύφθηκαν σε μια σπηλιά στη βόρεια Ισπανία το 2022 αποκάλυψαν έναν μέχρι πρότινος άγνωστο ανθρώπινο πληθυσμό που ζούσε πριν από περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύει το cnn.com.

Τα απολιθώματα βρέθηκαν στην τοποθεσία Sima del Elefante στα βουνά Atapuerca, αποτελούνται από ένα μέρος κρανίου που αποτελείται από την αριστερή πλευρά του προσώπου ενός ενήλικου ανθρώπου. Τα οστά είναι τα πρώτα απολιθώματα ανθρώπου που έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής στη Δυτική Ευρώπη.

Ωστόσο, δεν ήταν αμέσως προφανές ποιο είδος προϊστορικού ανθρώπου είχε βρει η ομάδα και η μελέτη που περιγράφει τα απολιθώματα, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στο περιοδικό Nature, δεν δίνει μια οριστική απάντηση.

Η ομάδα υποπτεύεται ότι τα δείγματα ανήκαν στον Homo erectus, ένα είδος πολύ γνωστό από απολιθώματα που βρέθηκαν στην Αφρική και την Ασία, αλλά του οποίου τα λείψανα δεν έχουν βρεθεί ποτέ στην Ευρώπη.

«Είναι λίγο τολμηρό, αλλά δεν αποκλείουμε την πιθανότητα να είναι κάτι διαφορετικό», είπε η Μαρία Μαρτινόν-Τόρες, διευθύντρια του CENIEH, του Εθνικού Ερευνητικού Κέντρου Ανθρώπινης Εξέλιξης της Ισπανίας, σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Μυστηριώδεις συγγενείς πρώιμων ανθρώπων

Η ορεινή περιοχή της Ισπανίας όπου βρέθηκαν τα απολιθώματα υπήρξε σημαντικός τόπος για την παλαιοανθρωπολογία.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, οι επιστήμονες αναγνώρισαν έναν πρώιμο ανθρώπινο συγγενή γνωστό ως Homo antecessor από περίπου 80 απολιθώματα που αποκαλύφθηκαν σε μια τοποθεσία κοντά στη Sima del Elefante που ονομάζεται Gran Dolina. Τα οστά αυτά είναι περίπου 850.000 ετών.

Ωστόσο, η Τόρες είπε ότι η μορφολογία του απολιθώματος του κρανίου που βρέθηκε το 2022 δεν ταίριαζε με τα χαρακτηριστικά του Homo Antecessor. Αυτός ο αρχαϊκός άνθρωπος είχε θεωρηθεί ότι ήταν ο παλαιότερος γνωστός κάτοικος της Δυτικής Ευρώπης, πριν από τους Νεάντερταλ, οι οποίοι εμφανίστηκαν στην ήπειρο πριν από περίπου 400.000 χρόνια.

«Ο Homo Antecessor είχε ένα πολύ μοντέρνο πρόσωπο, πολύ παρόμοιο με το πρόσωπο που έχει το είδος μας, ο Homo sapiens, πιο επίπεδο. Ωστόσο, αυτή η νέα ανακάλυψη είναι διαφορετική», είπε.

«Έχει μια πολύ πιο προεξέχουσα μπροστινή όψη… που το κάνει παρόμοιο με άλλα Homo erectus δείγματα», πρόσθεσε.

Η ομάδα επανεξέτασε επίσης ένα μερικό κάτω οστό της γνάθου που βρέθηκε το 2007 στο Sima del Elefante. Οι συγγραφείς της μελέτης πιστεύουν τώρα ότι ανήκε στον ίδιο πληθυσμό προϊστορικών ανθρώπων.

Ωστόσο, μόνο με μικρά μέρη του προσώπου, ήταν αδύνατο να αναγνωριστεί με βεβαιότητα το είδος. Ως εκ τούτου, η ομάδα υποστηρίζει ότι το απολίθωμα σχετίζεται στενά με τον Homo affinis erectus, αλλά διαφέρει λίγο.

«Πρέπει ακόμη να ανασκάψουμε τα χαμηλότερα επίπεδα του Sima del Elefante. Ποιος ξέρει λοιπόν; Μπορεί να έχουμε περισσότερες εκπλήξεις», είπε η Τόρες.

«Νομίζω ότι το βασικό εύρημα είναι ότι τεκμηριώνουμε για πρώτη φορά έναν πληθυσμό ανθρώπων που δεν γνωρίζαμε ότι είχαμε στην Ευρώπη».

Συνδυασμός τεχνικών

Ο Chris Stringer, επικεφαλής ερευνητής στην ανθρώπινη εξέλιξη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, είπε ότι η ανακάλυψη ήταν ένα «πολύ σημαντικό εύρημα».

«Το σχήμα του προσώπου είναι διαφορετικό από αυτό του προκατόχου (και του H. sapiens) σε χαρακτηριστικά όπως η λιγότερο προεξέχουσα μύτη και τα λιγότερο ευαίσθητα ζυγωματικά, και έτσι μοιάζει περισσότερο με κάποια απολιθώματα του ορθού», είπε ο Stringer, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα που έγινε μέσω email.

«Αλλά πιστεύω ότι οι ερευνητές έχουν δίκιο που συσχετίζουν τα ευρήματα από το Elefante με το είδος Homo erectus. Είναι πολύ ελλιπή για οποιοδήποτε οριστικό συμπέρασμα».

Η ανακατασκευή του κατακερματισμένου απολιθώματος του προσώπου απαιτούσε συνδυασμό παραδοσιακών τεχνικών, όπως η ανάλυση και η σύγκριση των απολιθωμάτων με οπτική επιθεώρηση, με προηγμένη απεικόνιση και τρισδιάστατη ανάλυση, ανέφερε η μελέτη. Οι ερευνητές δεν χρονολόγησαν απευθείας τα απολιθώματα, αλλά, με βάση τρεις διαφορετικούς τρόπους χρονολόγησης του στρώματος στο οποίο ήταν ενσωματωμένα τα απολιθώματα, υπολόγισαν ότι ήταν μεταξύ 1,4 και 1,1 εκατομμυρίων ετών.

Η ομάδα ανακάλυψε επίσης οστά ζώων με σημάδια κοψίματος και πέτρινα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον σφαγή ζώων. Ο πληθυσμός θα είχε κατοικήσει σε ένα δασικό περιβάλλον με υγρά λιβάδια, τα οποία θα ήταν πλούσια σε θηράματα, ανέφερε η μελέτη.

