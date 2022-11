H NASA εκτόξευσε με επιτυχία τηv ασπίδα που θα χρησιμεύσει για την προσεδάφιση στον Άρη - Βίντεο

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε από τη NASA η πρώτη εκτόξευση της φουσκωτής θερμικής ασπίδας που θα προσγειώσει την ανθρωπότητα στον πλανήτη Άρη.

Η δοκιμή πτήσης σε χαμηλή τροχιά της Γης ενός φουσκωτού επιβραδυντή, ή LOFTID, εκτοξεύτηκε από έναν πύραυλο Atlas V της United Launch Alliance από τη Διαστημική Βάση Δυνάμεων Vandenberg στην Καλιφόρνια.

LIFTOFF! The final @ULALaunch Atlas V rocket to soar from @SLDelta30 is on its way to deliver two separate missions to Earth orbit: #JPSS2 and #LOFTID . pic.twitter.com/Kg5Cns0Dwt

Η αποστολή ήταν να δοκιμαστεί η τεχνολογία που απαιτείται για την προσγείωση ανθρώπων στον Άρη για αποστολές με πλήρωμα ή μεγαλύτερες ρομποτικές αποστολές στην Αφροδίτη ή στο φεγγάρι του Κρόνου, τον Τιτάνα.

Το LOFTID έφτασε στη χαμηλή τροχιά της Γης, η οποία απέχει λιγότερο από 1.200 μίλια από την επιφάνεια της Γης, στις 4:49 π.μ. EST με υπερηχητικές ταχύτητες. Φούσκωσε και ξεκίνησε την κάθοδό του πίσω στη Γη στις 6:34 π.μ. EST.

Moments years in the making for the team at @NASA_Langley: See the #LOFTID @NASA_Technology demonstration splash down in the Pacific Ocean near Hawaii. The data from this inflatable heat shield test will help us land more massive missions, and explore farther. pic.twitter.com/PzARsfhC9P