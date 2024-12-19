Πριν εμφανιστούν οι δεινόσαυροι στη Γη και δεκάδες εκατομμύρια χρόνια πριν εμφανιστούν τα πρώτα θηλαστικά, μακρινοί συγγενείς θηλαστικών με μακριά, κοφτερά δόντια ήταν τα κυρίαρχα σαρκοφάγα στη στεριά. Τα πρώτα ζώα αυτής της γενεαλογίας, που ονομάζονται Γοργονόψια, έλειπαν από τα απολιθώματα. Αλλά η ανακάλυψη ενός πρόσφατα αναγνωρισμένου Γοργονόψια - του παλαιότερου ζώου με δόντια που έχει βρεθεί ποτέ - γεμίζει ένα μακροχρόνιο κενό στην ιστορία της ομάδας.

Μια αξιόλογη ανακάλυψη απολιθώματος στη Μαγιόρκα, στην Ισπανία, αποκάλυψε το αρχαιότερο γνωστό Γοργονόψια (gorgonopsian), ένα αρχαίο σαρκοφάγο ζώο με κοφτερά δόντια σαν ξυράφι, που περιπλανιόταν στη Γη πριν από 280-270 εκατομμύρια χρόνια. Αυτή η ανακάλυψη καλύπτει ένα κρίσιμο κενό στην εξελικτική ιστορία των Θηριαψιδωτών (therapsids), μιας ομάδας που περιλαμβάνει όχι μόνο τα Γοργονόψια, αλλά και τους προγόνους των σύγχρονων θηλαστικών.

Τα Γοργονόψια, γνωστά για τα μακριά, κοφτερά δόντια τους, ήταν κυρίαρχοι χερσαίοι σαρκοφάγοι πολύ πριν από την εποχή των δεινοσαύρων. Το νέο αναγνωρισμένο δείγμα, περίπου στο μέγεθος ενός μεσαίου σκύλου και με βάρος γύρω από 30-40 κιλά, προσφέρει μια σπάνια εικόνα της πρώιμης εξέλιξης των Θηριαψιδωτών. Σε αντίθεση με τα θηλαστικά, τα Γοργονόψια είχαν δόντια που αναπτύσσονταν συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, όπως οι σύγχρονοι κροκόδειλοι.

Το απολίθωμα, που περιλαμβάνει μέρος του κρανίου, των σιαγόνων και των οστών των άκρων του ζώου, προσφέρει σημαντικές ενδείξεις για την καταγωγή των θηλαστικών. Η ηλικία του βοηθά να διευκρινιστεί ένα σημαντικό κενό στο αρχείο των απολιθωμάτων, καθώς τα θηριαψιδωτά εικάζεται ότι εμφανίστηκαν γύρω στα 300 εκατομμύρια χρόνια πριν, αλλά δεν βρέθηκαν μέχρι περίπου τα 270 εκατομμύρια χρόνια.

Αυτή η ανακάλυψη, που έγινε κατά τη διάρκεια ανασκαφών το 2019 και το 2021, υποδεικνύει επίσης ότι σημαντικά εξελικτικά γεγονότα μπορεί να συνέβησαν σε τροπικές περιοχές, προσφέροντας νέες ενδείξεις για την καταγωγή των θηλαστικών. Καθώς οι επιστήμονες συνεχίζουν την εξερεύνηση νέων περιοχών για αρχαία απολιθώματα, η ανακάλυψη της Μαγιόρκας τονίζει το αδιάθετο δυναμικό για την ανακάλυψη περισσότερων στοιχείων για τις πρώιμες ημέρες των θηλαστικών και των μακρινών συγγενών τους.

Πηγή: skai.gr

