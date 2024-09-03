Πρόστιμο ύψους 30,5 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε στην αμερικανική υπηρεσία αναγνώρισης προσώπου Clearview AI η ολλανδική ρυθμιστική αρχή για την προσωπική ζωή, επειδή η εν λόγω εταιρεία δημιούργησε μια παράνομη βάση δεδομένων που περιέχει δισεκατομμύρια φωτογραφίες.

Η Clearview AI προτείνει μια υπηρεσία που επιτρέπει την αναγνώριση ενός προσώπου από τη φωτογραφία του. Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιείται από τις δυνάμεις της τάξης στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

Στην αμερικανική start-up έχουν επίσης επιβληθεί πρόστιμα 20 εκατομμυρίων ευρώ στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην Ιταλία της επιβλήθηκε πρόστιμο 8,85 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατέχει παράνομα εκατομμύρια φωτογραφίες Ολλανδών

«Η Clearview διαθέτει για το σκοπό αυτό μια βάση δεδομένων η οποία περιέχει πάνω από 30 δισεκ. φωτογραφίες προσώπων (...) χωρίς οι άνθρωποι αυτοί να το γνωρίζουν και χωρίς την άδειά τους», σύμφωνα με ανακοίνωση της ολλανδικής ρυθμιστικής αρχής.

Φωτογραφίες Ολλανδών βρίσκονται μέσα σ' αυτή την παράνομη βάση δεδομένων, διευκρίνισε η αρχή.

Η ολλανδική αρχή προστασίας δεδομένων (AP) ανακοίνωσε ότι κατά συνέπεια επιβάλλει στην Clearview AI πρόστιμο 30,5 εκατ. ευρώ. Έδωσε εντολή να μπει τέλος σ' αυτές τις παραβιάσεις και απείλησε την Clearview ότι θα πληρώσει επιπλέον του προστίμου ποινική ρήτρα έως 5,1 εκατομμυρίων ευρώ.

«Η αναγνώριση προσώπου είναι μια πολύ ριζοσπαστική τεχνολογία, την οποία απλώς δεν μπορούμε να κάνουμε προσβάσιμη σε όλους», δήλωσε ο πρόεδρος της AP Άλεϊντ Βόλφσεν, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η Clearview υποστηρίζει ότι δεν παρέχει υπηρεσίες παρά μόνο στις υπηρεσίες πληροφοριών και ερευνών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Είναι πολύ σοβαρό», δήλωσε ο Βόλφσεν. «Οφείλουμε να χαράξουμε μια πολύ ξεκάθαρη γραμμή, όταν πρόκειται για εσφαλμένη χρήση αυτού του τύπου της τεχνολογίας».

Η αναγνώριση προσώπου μπορεί να συμβάλλει στην ασφάλεια και στις έρευνες των επίσημων αρχών για εγκληματίες, παραδέχεται. Όμως «ασφαλώς» δεν πρέπει να τη διαχειρίζεται «μια εμπορική εταιρεία».

«Η Clearview παραβιάζει το νόμο και η χρήση των υπηρεσιών της Clearview είναι συνεπώς παράνομη», προειδοποίησε επίσης.

«Οι ολλανδικοί οργανισμοί που χρησιμοποιούν την Clearview μπορούν συνεπώς να αναμένουν βαριά πρόστιμα».

Πηγή: skai.gr

