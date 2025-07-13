Η SpaceX δεσμεύει κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 1,71 δισεκατομμύρια ευρώ) για επενδύσεις στην xAI, στο πλαίσιο ενός επενδυτικού κύκλου ιδίων κεφαλαίων 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 4,28 δισεκατομμυρίων ευρώ), εμβαθύνοντας τα επιχειρηματικά ανοίγματα του Ίλον Μασκ, καθώς η νεοφυής επιχείρησή του στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) δίνει τη μάχη του ανταγωνισμού με την OpenAI, ανέφερε σήμερα η Wall Street Journal.

Απαντώντας σε μία ανάρτηση στο X σχετικά με το αν η Tesla θα μπορούσε να επενδύσει στην xAI, ο Ίλον Μασκ έγραψε σήμερα, «Αυτό θα ήταν πολύ καλό, αλλά απαιτεί την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου και των μετόχων».

Ο ίδιος δεν επιβεβαίωσε ή διέψευσε τη δημοσιογραφική αναφορά της εφημερίδας για τα επενδυτικά σχέδια της SpaceX στην xAI.

Η επένδυση ακολουθεί τη συγχώνευση της xAI με την X, με τη συνολική οικονομική αποτίμηση της εταιρίας να φτάνει τα 113 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 96,66 δισεκατομμύρια ευρώ), ενώ το εργαλείο ψηφιακής αναζήτησης τεχνητής νοημοσύνης Grok chatbot ενισχύει τώρα την τεχνολογική υποστήριξη της Starlink, με ορίζοντα τη μελλοντική ενσωμάτωση του στα ρομπότ Optimus της Tesla, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

