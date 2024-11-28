Έρχεται το πρώτο κινητό για υποβρύχια φωτογράφηση

Την πρώτη στον κλάδο υποβρύχια φωτογράφηση με αξιολόγηση IP69, υποστηρίζοντας βάθη έως και 2 μέτρα για 30 λεπτά εισάγει το λανσάρισμα και στην ελληνική αγορά του νέου έξυπνου κινητού τηλεφώνου realme GT 7 Pro, της ταχύτατα αναπτυσσόμενης μάρκας smartphone και στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη διάρκεια της παρουσίασης, η λειτουργία AI Snap Mode βελτιώνει τη φωτογράφιση δράσης με απαράμιλλη ταχύτητα και ευκρίνεια, υποστηρίζοντας έως και 30 εικόνες ανά δευτερόλεπτο με ταχύτητα κλείστρου 1/10,266 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, όπως αναφέρθθηκε, το GT 7 Pro υποστηρίζει τη λειτουργία AI Night Vision, εξασφαλίζοντας καθαρές φωτογραφίες ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ενώ η υποστήριξη Live Photo ενισχύει την κοινοποίηση σε πλατφόρμες όπως το Instagram.

Μεταξύ των πολλών χαρακτηριστικών που δόθηκε έμφαση στην παρουσίαση είναι η μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας από ποτέ. Ειδικότερα, η μπαταρία Titan των 6500mAh διαθέτει προηγμένη τεχνολογία ανόδου πυριτίου-άνθρακα, παρέχοντας απαράμιλλη αντοχή και απόδοση σε κρύο καιρό, ακόμη και στους -30°C. Σε συνδυασμό με τη φόρτιση SUPERVOOC 120W, το GT 7 Pro φορτίζει στο 50% σε μόλις 13 λεπτά και φορτίζει πλήρως σε 37 λεπτά.

Το realme GT 7 Pro, με την υποστήριξη του NEXT AI και του realme UI 6.0, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση «παρουσιάζει πρωτοποριακές λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης όπως το AI Sketch to Image, το οποίο μετατρέπει απλά σκίτσα σε λεπτομερείς εικόνες, και το AI Game Super Resolution, το οποίο ενισχύει τις εικόνες παιχνιδιών σε ανάλυση 1,5K για ρεαλιστικές εμπειρίες. Με τα Flux Themes που προσφέρουν προσαρμοστικά animations και εξατομικευμένο UI σχεδιασμό, το GT 7 Pro προσφέρει μία απρόσκοπτη αρμονία δημιουργικότητας, απόδοσης και εξατομίκευσης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.