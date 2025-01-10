Συμβουλές για το πώς μπορούμε να προστατευθούμε από πιθανές ηλεκτρονικές απάτες επιτήδειων που προσποιούνται ότι είναι τραπεζικοί υπάλληλοι, αδειάζοντας λογαριασμούς μέσα σε λίγα λεπτά, όπως έγινε στην περίπτωση επιχείρησης στον Βόλο, έδωσε ο Αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρώην Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κ. Γιώργος Παπαπροδρόμου.

Αν αν μας καλέσουν από τράπεζα, «διακόπτουμε την επικοινωνία και παίρνουμε εμείς την πρωτοβουλία να επικοινωνήσουμε με την τράπεζα, όχι με τον αριθμό που μας υποδεικνύουν, αλλά με το κέντρο που γνωρίζουμε εμείς εκ των προτέρων, από την επίσημη σελίδα, το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών που πολλές φορές μπορεί να έχει και μια εύλογη καθυστέρηση» είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο κος Παπαπροδρόμου.

Η τράπεζα ποτέ δεν ζητάει κωδικούς

«Πριν οι απατεώνες μας πλησιάσουν είτε τηλεφωνικά, είτε με μηνύματα που θα μας στείλουν, αυτό που επιχειρούν σε πρώτο στάδιο, είναι να αλιεύσουν τα δεδομένα μας. Ο συνηθέστερος τρόπος είναι συνήθως με την αποστολή μηνυμάτων που μας έρχονται, που περιέχουν συνδέσμους που μας παραπέμπουν ή μας ανακατευθύνουν σε σελίδες που προσομοιάζουν με οργανισμούς. Παράδειγμα, ΑΑΔΕ, σε περιπτώσεις επιστροφής φόρων ή διάφορα άλλα, επιδόματος θέρμανσης ή οτιδήποτε άλλο και άλλων οργανισμών ή της τράπεζάς μας της ίδιας. Υποτίθεται ότι πατάμε τον σύνδεσμο και βγαίνει ξαφνικά μια σελίδα που ζητάει επιβεβαίωση των στοιχείων μας, ζητάει τους κωδικούς, κάτι το οποίο η τράπεζα σε καμία περίπτωση δεν το κάνει. Πρόσφατη ανακοίνωση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών επισημαίνει αυτό το πράγμα, ότι ποτέ δεν μας ζητάει η τράπεζα με αυτό τον τρόπο» τόνισε ο κ. Παπαπροδρόμου.

Οι συγκεκριμένοι κακοποιοί χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να βλάψουν, ανέφερε ο ίδιος.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης οι απάτες τελειοποιούνται όλο και περισσότερο με αποτέλεσμα να γίνεται πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει και ο πιο καχύποπτος ότι πρόκειται για απάτη.

«Ήδη πέρυσι είχε καταγραφεί η υπόθεση, αν δεν κάνω λάθος στο Χονγκ Κονγκ, σε περιοχή της Ασίας τέλος πάντων, όπου με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης το ύψος της ζημιάς ήταν περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια, κάτι πρωτοφανές. Παρουσιάστηκε σε ένα εικονικό meeting και να φανταστείτε ότι ο υπάλληλος είχε την ιδέα ότι μιλούσε με τον CEO της επιχείρησης» προσέθεσε ο κ. Παπαπροδρόμου.

«Μια που αναφέραμε την τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσαν και οι οργανισμοί, οι χρηματοπιστωτικοί κλπ να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία και νομίζω εν πολλοίς την χρησιμοποιούν στο να προλάβουν πράγματα που συμβαίνουν, αντιλαμβάνεστε, να διακόπτουν και να μπλοκάρουν διαδικασίες τέτοιες. Θεωρώ ότι γίνεται ένας αγώνας, θα έλεγα πολλές φορές, άνισος, γιατί οι κυβερνοεγκληματίες κινούνται χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες» συμπλήρωσε ο πρώην Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Πηγή: skai.gr

