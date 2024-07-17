Θα θέλατε το μπέργκερ σας καλοψημένο, medium rare ή καλλιεργημένο σε συνθήκες εργαστηρίου;

Ερευνητές στη Νότια Κορέα, σύμφωνα με το CNN, υποστηρίζουν ότι ανέπτυξαν έναν νέο τρόπο να δημιουργήσουν κρέας σε εργαστηριακές συνθήκες, που όχι μόνο έχει τα θρεπτικά συστατικά του κρέατος αλλά έχει και αντίστοιχη γεύση. Μπορεί να μοιάζει με τσιχλόφουσκα-ζελέ σε ροζ χρώμα αλλά πρόκειται για μια επανάσταση στο «κρέας» που τρώμε.

Τρισδιάστατες εκτυπωμένες μπριζόλες

Είναι φτιαγμένο από ζωικά κύτταρα που καλλιεργήθηκαν σε εργαστήριο, σε τρισδιάστατες δομές που ονομάζονται «ικριώματα», οι οποίες επιτρέπουν στα κύτταρα να πολλαπλασιάζονται, χωρίς να χρειάζεται να γίνει εκτροφή ζώων.

Οι επιστήμονες έχουν δημιουργήσει τα πάντα, από καλλιεργημένα κεφτεδάκια μέχρι τρισδιάστατες εκτυπωμένες μπριζόλες.

Ενώ προηγούμενες μελέτες είχαν πετύχει να μιμηθούν την όψη και τα θρεπτικά στοιχεία του κρέατος, δεν είχαν καταφέρει να πετύχουν τη γεύση. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, ωστόσο, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications, οι ερευνητές πέτυχαν να αποδώσουν στο κρέας που καλλιέργησαν στο εργαστήριο τη γεύση που έχει το ψημένο μοσχαρίσιο κρέας.

«Η γεύση είναι το πιο σημαντικό βήμα για να μοιάζει με αληθινό κρέας κάτι που έχει καλλιεργηθεί σε εργαστήριο», είπε στο CNN η Milae Lee, συν-συγγραφέας της εργασίας και διδακτορική φοιτήτρια στο Τμήμα Χημικής και Βιομοριακής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Yonsei της Σεούλ.

Επειδή το καλλιεργημένο κρέας δεν είναι ακόμη βρώσιμο, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια ηλεκτρονική μύτη, η οποία «μιμείται το σύστημα μύτης των ανθρώπων», είπε η Lee, για να δοκιμάσουν τα αρώματα του καλλιεργημένου σε εργαστήριο κρέατος και να δουν πώς συγκρίνονται με αυτά του συμβατικού κρέατος.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν να μειώσουν τα ζωικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της υδρογέλης με βάση τη ζελατίνη, για να εργαστούν προς ένα κρέας που καλλιεργείται στο εργαστήριο σχεδόν εξ ολοκλήρου χωρίς ουσίες ζωικής προέλευσης.

Η κτηνοτροφία ευθύνεται για 6,2 δισεκατομμύρια μετρικούς τόνους διοξειδίου του άνθρακα που εισέρχονται στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ. Αυτό είναι περίπου το 12% όλων των εκπομπών που προκαλούνται από τον άνθρωπο.Με αυτή τη νέα ανακάλυψη οι μελετητές ελπίζουν να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα που προκαλούνται από την κτηνοτροφία.

