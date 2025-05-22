Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα μικρό χρυσό δαχτυλίδι στην Πόλη του Δαβίδ, την Ιερουσαλήμ, μια τοποθεσία που πιστεύεται ότι φιλοξενούσε κάποτε την Κιβωτό της Διαθήκης. Το δαχτυλίδι, που χρονολογείται περίπου 2.300 χρόνια πριν, φαίνεται να ανήκε σε παιδί κατά την περίοδο του Δεύτερου Ναού, δηλαδή μεταξύ του 516 π. Χ. και 70 μ. Χ.

Βρέθηκε κάτω από το δάπεδο ενός αρχαίου κτιρίου και διαθέτει ένα κόκκινο πολύτιμο λίθο, ενώ έχει ελαφρώς λυγίσει με το πέρασμα των αιώνων. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι θάφτηκε σκόπιμα στο πλαίσιο ελληνιστικής παράδοσης, σύμφωνα με την οποία οι νεαρές γυναίκες έθαβαν τα παιδικά τους κοσμήματα κάτω από τα θεμέλια του μελλοντικού τους σπιτιού.

Η Κιβωτός της Διαθήκης περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη ως ένα ιερό κιβώτιο, μέσα στο οποίο φυλάσσονταν οι πέτρινες πλάκες όπου ήταν γραμμένες οι Δέκα Εντολές που είχε παραδώσει ο Θεός, για δεύτερη φορά, στον Μωυσή, και άλλα ιερά αντικείμενα των Ισραηλιτών.

Το εν λόγω εύρημα είναι το δεύτερο παρόμοιο χρυσό δαχτυλίδι που έχει εντοπιστεί στην ίδια περιοχή μέσα σε έναν χρόνο. Η ανασκαφή, που πραγματοποιήθηκε από την Ισραηλινή Αρχαιολογική Υπηρεσία και το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, έφερε, επίσης, στο φως χάλκινα σκουλαρίκια και μια διακοσμημένη χρυσή χάντρα — αποδείξεις πλούτου και πολιτισμικών επιρροών από την Ινδία και την Περσία, αποτέλεσμα εμπορικών σχέσεων που άνοιξαν με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η Πόλη του Δαβίδ συνεχίζει να αποκαλύπτει πτυχές του πλούσιου παρελθόντος της Ιερουσαλήμ, με την υπόθεση της χαμένης Κιβωτού να ξαναζωντανεύει. Μια πειραματική άσκηση της CIA το 1988, με τη βοήθεια τηλεορατών, περιέγραψε ένα κιβώτιο καλυμμένο με χρυσό, κρυμμένο υπόγεια στη Μέση Ανατολή — πιθανώς η Κιβωτός — προστατευμένο από μυστηριώδεις δυνάμεις και προορισμένο να ανοίξει μόνο όταν έρθει η σωστή στιγμή.



Πηγή: skai.gr

