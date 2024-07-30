Τη δυνατότητα να παρέχει αναλυτική παρακολούθηση των ορίων των πυρκαγιών στην Αναζήτηση και στους Χάρτες, καθώς και μέσω push ειδοποιήσεων βάσει τοποθεσίας δίνει πλέον η Google με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Το συγκεκριμένο εργαλείο σύμφωνα με ενημέρωση της Google επεκτείνεται σε 15 ακόμη χώρες σε όλη την Ευρώπη και την Αφρική, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Οι χώρες είναι: Ανδόρα, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κένυα, Κροατία, Κύπρος, Μαυροβούνιο, Μονακό, Πορτογαλία, Ρουάντα, Σλοβενία και Τουρκία

Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται μέσω ειδοποιήσεων και λειτουργιών που παρέχουν ενημέρωση σχετικά με το πώς να παραμείνουν ασφαλείς οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά σε πυρκαγιά.

Ακριβής και αξιόπιστη παρακολούθηση

Το μοντέλο παρακολούθησης πυρκαγιών με Τεχνητή Νοημοσύνη της Google εκπαιδεύεται μέσω πολλαπλών πηγών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης μιας πληθώρας δεδομένων από δορυφορικές εικόνες. Επίσης, το μοντέλο δασικών πυρκαγιών επικυρώνεται μέσω τη σύγκρισης που πραγματοποιείται με το μοντέλο της Google για τις καμένες εκτάσεις (model of fire scars) - δηλαδή τα σχήματα στο έδαφος που δημιουργούνται μετά τον περιορισμό μιας πυρκαγιάς - με βάση μετρήσεις από προηγούμενες πυρκαγιές. 'Αλλα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση της ύπαρξης πυρκαγιών, και όλα αυτά μαζί δίνουν τη δυνατότητα για πιο ακριβή και σαφή όρια πυρκαγιών συγκριτικά με τη μεμονωμένη χρήση δορυφορικών εικόνων.

Προσβάσιμες και χρήσιμες πληροφορίες όταν οι άνθρωποι τις χρειάζονται

Έχοντας αναπτύξει αυτή τη νέα υπηρεσία φέτος το καλοκαίρι, η Google έχει ήδη χαρτογραφήσει πάνω από 40 πυρκαγιές στη νότια Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων πυρκαγιών στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Κύπρο τον περασμένο μήνα - καθώς και άλλες από την Πορτογαλία έως την Κένυα.

H Google προβάλλει τα όρια των πυρκαγιών στην «Αναζήτηση» και στους «Χάρτες» και καθιστά τις πληροφορίες διαθέσιμες μέσω ειδοποιήσεων, συμπληρώνοντας τις υπάρχουσες απόπειρες που αποσκοπούν στο να έχουν οι άνθρωποι πρόσβαση σε πληροφορίες και να παραμείνουν ασφαλείς. Μόνο την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιών στην Ευρώπη και την Αφρική, περίπου 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι είδαν τις σχετικές πληροφορίες της Google σχετικά με τις πυρκαγιές.

Ο εντοπισμός των ορίων των πυρκαγιών επισημαίνει η εταιρεία, έχει ως στόχο να καταστεί ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους κατοίκους μιας περιοχής που μιλούν τη γλώσσα όσο και για τους επισκέπτες της που πιθανόν δεν γνωρίζουν την τοπική γλώσσα. Οι ειδοποιήσεις αυτές βασίζονται στις ρυθμίσεις του χρήστη και στη γλώσσα προτίμησής του, δίνοντας στους ταξιδιώτες κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου τη δυνατότητα να λαμβάνουν, έγκαιρα και στη γλώσσα τους, πληροφορίες σχετικά με τις τοπικές πυρκαγιές.

Οι πληροφορίες εμφανίζονται επίσης στους Χάρτες Google κατά τη χρήση της λειτουργίας πλοήγησης, βοηθώντας τους ταξιδιώτες να κατανοήσουν εάν υπάρχουν πυρκαγιές κοντά στη διαδρομή τους.

Παράδειγμα: Χάρτης δείχνει ειδοποιήσεις για πυρκαγιά κατά μήκος μιας διαδρομής στην Κρήτη

Αυτός είναι μόνο ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους η Google χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να βοηθήσει τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και στους κινδύνους που προκαλεί.

Η συγκεκριμένη λειτουργία έχει ήδη λανσαριστεί σε χώρες που έχουν πληγεί από πυρκαγιές τα τελευταία καλοκαίρια και βασίζεται στην ποιότητα του μοντέλου της Google σε κάθε χώρα. Καθώς η εταιρεία εργάζεται διαρκώς για τη βελτίωση των υπηρεσιών της, αποσκοπεί στην επέκταση σε περισσότερες χώρες, ώστε να συνεχίσει να μοιράζεται με τους ανθρώπους σημαντικές πληροφορίες όταν τις χρειάζονται.

Η υπηρεσία ανίχνευση πυρκαγιών είναι ήδη διαθέσιμη σε ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή και Μεξικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

