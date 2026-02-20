Οι ΗΠΑ δημιούργησαν μια ψηφιακή πύλη που θα επιτρέπει στους Ευρωπαίους χρήστες του διαδικτύου να βλέπουν μπλοκαρισμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων της ρητορικής μίσους και τρομοκρατικού υλικού, σύμφωνα με το Reuters.

Η πύλη, «freedom.gov», θα επιτρέπει σε χρήστες παγκοσμίως να παρακάμπτουν τους κυβερνητικούς ελέγχους. Ο ιστότοπος έχει ως logo ένα άλογο που καλπάζει πάνω από τη Γη και το σύνθημα: «Η πληροφορία είναι δύναμη. Ανακτήστε το ανθρώπινο δικαίωμά σας στην ελεύθερη έκφραση. Ετοιμαστείτε».

Παρότι αναφορές υποδηλώνουν ότι η πύλη αναπτύχθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το domain φαίνεται να το διαχειρίζεται η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA), η οποία αποτελεί παρακλάδι του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS). Το DHS διαχειρίζεται επίσης την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE).

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ ουσιαστικά αποδυνάμωσε ένα πρόγραμμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με την ονομασία Internet Freedom, το οποίο χρηματοδοτούσε οργανώσεις σε όλο τον κόσμο που ανέπτυσσαν τεχνολογίες για την παράκαμψη της λογοκρισίας. Την τελευταία δεκαετία, το πρόγραμμα αυτό έδωσε πάνω από 500 εκατ. δολάρια σε ειδικούς -από τη Μιανμάρ έως το Ιράν και από την Κούβα έως τη Βενεζουέλα- για να κατασκευάσουν εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τοπικούς πληθυσμούς για πρόσβαση στο διαδίκτυο, σημειώνει ο Guardian.

Τα εργαλεία αυτά, τα οποία επέτρεψαν να διαρρεύσουν από το Ιράν εικόνες και βίντεο κατά τη διάρκεια της πρόσφατης διακοπής του διαδικτύου, χρησιμοποιούνται ευρέως από δημοσιογράφους και ακτιβιστές παγκοσμίως.

Το Freedom.gov φαίνεται να αποτελεί προσπάθεια ανακατεύθυνσης και πολιτικοποίησης του προγράμματος Internet Freedom, σύμφωνα με πηγές.

Πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε: «Θυμίζει περισσότερο μια συγκρουσιακή δήλωση πολιτικής. Οι διαφωνίες της κυβέρνησης των ΗΠΑ με την ΕΕ για την ελευθερία του λόγου δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά μια πύλη αυτού του είδους το πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, δηλώνοντας δημόσια ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανησυχεί για την ελευθερία έκφρασης ακόμη και μεταξύ των συμμάχων μας στην Ευρώπη».

Το Internet Freedom χρηματοδότησε εργαλεία ανοιχτού κώδικα με σεβασμό στην ιδιωτικότητα -τεχνολογίες των οποίων ο κώδικας μπορεί να ελεγχθεί και δεν αφήνει τους χρήστες εκτεθειμένους. Τα εργαλεία αυτά δεν σχεδιάστηκαν από αμερικανικές επιχειρήσεις, αλλά από τεχνικούς σε όλο τον κόσμο που ήταν εξοικειωμένοι με τα τοπικά καθεστώτα λογοκρισίας.

Αν και το freedom.gov είναι φαινομενικά ένα μέσο «ελευθερίας του διαδικτύου», δεν προτείνει τη διατήρηση της ιδιωτικότητας -αντίθετα, φαίνεται να διοχετεύει τους χρήστες σε ένα αδιαφανές, κεντρικό σύστημα που ελέγχεται από μια αμερικανική κυβερνητική υπηρεσία.

Η λογοκρισία που ο ιστότοπος ισχυρίζεται ότι αντιμετωπίζει δεν είναι διακοπές ίντερνετ ή ευρείς περιορισμοί πρόσβασης σε περιεχόμενο όπως εκείνοι που ισχύουν στην Κίνα και το Ιράν, αλλά ευρωπαϊκοί περιορισμοί στη ρητορική μίσους και σε παράνομο περιεχόμενο.

«Όταν εργαζόμουν με δημοσιογράφους στη Μιανμάρ ή με την κοινωνία των πολιτών στο Αφγανιστάν, βοηθούσα να φτάσουν τα σωστά εργαλεία στους σωστούς ανθρώπους για να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό τώρα, είναι πολύ συγκεκριμένα για να βοηθήσει, ας πούμε, έναν άνδρα στη Γερμανία να βλέπει νεοναζιστικά tweets από κάποιον στις ΗΠΑ», είπε ο Andrew Ford Lyons, ανεξάρτητος σύμβουλος ψηφιακής ασφάλειας.

«Αν η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίζεται ότι θα παρακάμπτει απαγορεύσεις περιεχομένου, αυτό στο οποίο ουσιαστικά θα βοηθήσει τους χρήστες στην Ευρώπη να έχουν πρόσβαση, είναι η ρητορική μίσους, η πορνογραφία και υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών», δήλωσε η Nina Jankowicz, πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ και ειδικός στην παραπληροφόρηση.

