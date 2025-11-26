Ο Αρχιεπιθεωρητής Σάιμον Ντοντς περιέγραψε τη δοκιμή του πρώτου εικονικού βοηθού της αστυνομίας με τεχνητή νοημοσύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο ως μια «πραγματικά συναρπαστική περίοδο» - και ελπίζει ότι αυτό θα επιτρέψει στο προσωπικό να επικεντρωθεί σε «έκτακτες ανάγκες και σύνθετα, ευαίσθητα ζητήματα».

Ο πρώτος εικονικός βοηθός της αστυνομίας του Ηνωμένου Βασιλείου, που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη, τέθηκε σε λειτουργία στο πλαίσιο μιας νέας δοκιμής, σημειώνει το Sky News.

Ο «Bobbi» αλληλεπιδρά σαν άνθρωπος και βοηθά στην απάντηση συχνών ερωτήσεων - αλλά δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση, καθώς και η αστυνομία του Χαμσάιρ και της Νήσου Γουάιτ, υποστηρίζουν ότι το νέο εργαλείο στοχεύει να συμπληρώσει τις ηλεκτρονικές φόρμες, τις τηλεφωνικές γραμμές και τα γραφεία εξυπηρέτησης... όχι να τα αντικαταστήσει.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε : «Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία για να αναφέρετε ένα έγκλημα ή ως εναλλακτική λύση στην γραμμή έκτακτης ανάγκης 999.

«Ο Bobbi έχει δοκιμαστεί από πάνω από 200 άτομα κατά την ανάπτυξή του, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων ομάδων φροντίδας θυμάτων και ανεξάρτητων μελών επιτροπής ελέγχου».

Το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιεί τις ίδιες οδηγίες και πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στους χειριστές κλήσεων για να κάνει προτάσεις και συστάσεις.

Και εάν ο Bobbi δεν μπορεί να απαντήσει σε μια ερώτηση - ή εάν ένας χρήστης θέλει να μιλήσει με ένα άτομο αντ' αυτού - μπορεί να κατευθυνθεί αυτόματα σε έναν πραγματικό χειριστή.



Πηγή: skai.gr

