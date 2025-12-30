Η σύγκρουση δύο γαλαξιών - Εκπληκτική φωτογραφία από τη NASA

Ένας κόσμος πυυ κινείται συνεχώς, ένας κόσμος που κρύβει απέραντα μυστικά, ένας κόσμος πανέμορφος, όσο και βίαιος και επικίνδυνος...

Το Σύμπαν κρύβει πολύ καλά τα μυστικά του από τον άνθρωπο. Τα λίγα, ωστόσο, που αποκαλύπτονται στο είδος μας, αποδεικνύουν μόνο μαγική, πανέμορφη, κυρίως όμως παντοδύναμη είναι η φύση, ειδικότερα στη συμπαντική της διάσταση.

Από τη σύγκρουση γεννιέται η ζωή και από τη σύγκρουση δημιουργούνται όλα σε έναν κόσμο που εξελίσσεται με απρόβλεπτους τρόπους.

Λίγο πριν το τέλος του 2025 και το ξεκίνημα του δευτέρου τετάρτου του 21ου αιώνα, η NASA έδωσε στη δημοσιότητα μία εικόνα απο δύο γαλαξίες που συγκρούονται.

Το Τηλεσκόπιο James Webb κατέγραψε εκπληκτικές εικόνες, οι οποίες έγιναν σύνθεση και μας χάρισαν το μεγαλείο της φύσης.

Δύο γαλαξίες που συγκρούστηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια και σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, θα συγχωνευτούν σε έναν κόσμο, σε έναν γαλαξία.

Δείτε τη φωτογραφία της NASA και απολαύστε την απέραντη ομορφιά, αλλά και μεγαλοσύνη του φαινομένου:

Πηγή: skai.gr

