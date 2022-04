Η NASA δρομολογεί αποστολή στον γίγαντιο πλανήτη Ουρανό, όπως αναφέρει έκθεση της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών, που περιγράφει τις διαστημικές προτεραιότητες για την επόμενη δεκαετία.

Η έκθεση χαρακτηρίζει τον Ουρανό ως «ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σώματα στο ηλιακό σύστημα» και λέει ότι η μελέτη του θα βελτιώσει την αντίληψη μας σχετικά με τους γιγάντιους διαστημικούς πλανήτες πάγου.

Το διαστημικό σκάφος θα πρέπει να λειτουργεί σε σύστημα τροχιάς γύρω από τον Ουρανό για αρκετά χρόνια, έναν ανιχνευτή στην ατμόσφαιρά του.

Οπως αναφέρει η Daily Mail, o Ουρανός είναι ο έβδομος πλανήτης κατά σειρά από τον ήλιο και είναι κατ' ουσίαν ένας «γίγαντας πάγου» με 17 γνωστά φεγγάρια και ελάχιστη θερμοκρασία -371 φαρενάιτ.

Το μόνο διαστημόπλοιο που επισκέφθηκε τον πλανήτη ήταν το Voyager 2 της NASA το 1986.

