Η αφύσικη ομοιότητα μεταξύ της μορφολογίας του εδάφους της Ευρώπης (του τέταρτου μεγαλύτερου δορυφόρου του Δία) και της Γροιλανδίας, κάνει τους επιστήμονες να πιστεύουν ότι ο συγκεκριμένος πλανήτης θα μπορούσε να φιλοξενεί ζωή.

Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε σήμερα εξετάστηκαν οι ομοιότητες μεταξύ διπλών κορυφογραμμών που μοιάζουν με τεράστιες ρωγμές στην επιφάνεια της Ευρώπης και μιας μικρότερης εκδοχής τους στην Γροιλανδία, οι οποίες ερευνήθηκαν με χρήση ραντάρ που διεισδύει στον πάγο.

«Αν κόβατε μία και παρατηρούσατε τη διατομή, θα έμοιαζε λίγο με το κεφαλαίο γράμμα M», δήλωσε ο γεωφυσικός Ράιλι Κάλμπεργκ από το πανεπιστήμιο Στάνφορντ, επικεφαλής των συγγραφέων της μελέτης που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Communications.

Τα στοιχεία που συνέλεξε το ραντάρ στη Γροιλανδία έδειξαν ότι η διαδοχική κατάψυξη υπόγειων υδάτων οδήγησε στον σχηματισμό της διπλής κορυφογραμμής. Αν στην περίπτωση του δορυφόρου του Δία σχηματίστηκε με τον ίδιο τρόπο, αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτεί την παρουσία μεγάλης ποσότητας νερού -- βασικής προϋπόθεσης για την ύπαρξη ζωής -- κοντά στην επιφάνεια του παγωμένου φεγγαριού του Δία.

