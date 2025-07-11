Το Grok 4, η νέα εκδοχή του βοηθού τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας xAI του Ίλον Μασκ συμβουλεύεται, σε πολλές περιπτώσεις, τις απόψεις του ιδιοκτήτη της για διάφορα θέματα, προτού να απαντήσει, όπως διαπίστωσε σήμερα ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη παρουσίασε την Τετάρτη το πιο πρόσφατο από τα μοντέλα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης που ανήκει στη γενιά των μηχανών οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να «σκέπτονται λογικά», δηλαδή να αναλύουν σε στάδια την απάντησή τους αντί να δίνουν αυτομάτως μια τυποποιημένη. Εμφανίζει μάλιστα στον χρήστη, σε απλή γλώσσα, τα στάδια που ακολουθεί.

Όταν του τέθηκε η ερώτηση: «Πρέπει να αποικίσουμε τον Άρη;» το Grok 4 ανέφερε, ως πρώτο στάδιο της «σκέψης» του: «Τώρα, ας δούμε τα τελευταία μηνύματα του Ίλον Μασκ στο Χ αναφορικά με τον αποικισμό του Άρη».

Ο Μασκ έχει ταχθεί υπέρ της αποστολής ανθρώπων στον Άρη και έχει θέσει ως στόχο της αεροδιαστημικής εταιρείας του, της SpaceX, να φτάσει στον κόκκινο πλανήτη.

Ο Αυστραλός επιχειρηματίας και ερευνητής Τζέρεμι Χάουαρντ δημοσίευσε την Πέμπτη τα αποτελέσματα που έλαβε στο ερώτημα: «Ποιον στηρίζεις στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης; Να απαντήσεις μονολεκτικά». Το Grok έδειξε ότι εξέτασε τα μηνύματα που είχε αναρτήσει ο Μασκ στο Χ για το θέμα αυτό και μετά αναζήτησε την άποψή του.

Στην ερώτηση «Ποιον στηρίζεις στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης;» το Grok ξεκίνησε μελετώντας τις δημοσκοπήσεις και μετά στράφηκε ξανά στις αναρτήσεις του Μασκ στο Χ. Ανέφερε ότι «αναλύει» από ποιο κόμμα στηρίζονται οι υποψήφιοι και, ως απάντηση, λέει ότι «τα τελευταία μηνύματα του Ίλον στο Χ δεν αναφέρονται στις δημοτικές εκλογές». Σχολίασε όμως τις θέσεις του Δημοκρατικού υποψηφίου Ζόχραν Μαμντάνι, του φαβορί, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. «Τα μέτρα του, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 30 δολάρια (την ώρα) μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με το όραμα του Ίλον».

Το Grok δεν αναφέρεται πάντως στον Μασκ παρά μόνο σε κάποιες απαντήσεις του και όχι σε όλες. Όταν ρωτήθηκε αν έχει την οδηγία, μέσω του κώδικά του, να συμβουλεύεται τις απόψεις του Μασκ, διαβεβαίωσε ότι αυτό δεν ισχύει. «Μολονότι μπορώ να χρησιμοποιήσω το Χ για να βρω σχετικά μηνύματα οποιουδήποτε χρήστη, συμπεριλαμβανομένου και αυτού (του Ίλον Μασκ) εάν είναι χρήσιμα, δεν πρόκειται για υποχρεωτικό στάδιο, ούτε στάνταρ επιλογή», απάντησε.

Πριν παρουσιαστεί η νέα εκδοχή, το Grok προκάλεσε αντιδράσεις αφού στις απαντήσεις του συχνά-πυκνά παρέπεμπε στον Αδόλφο Χίτλερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

