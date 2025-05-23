Κακά νέα για όσους λατρεύουν τα γλυκά και σκέφτονται να κάνουν οικογένεια: η αγαπημένη τους χωρίς θερμίδες γλυκαντική ουσία μπορεί να χαλάει τα σχέδιά τους για… μωράκι.

Νέα μελέτη στο Environmental Health Perspectives δείχνει ότι η σουκραλόζη — η τεχνητή γλυκαντική ουσία που βρίσκουμε στο Splenda — ίσως επηρεάζει αρνητικά τη γονιμότητα των ανδρών. Ερευνητές έδωσαν σε αρσενικούς αρουραίους υψηλές δόσεις σουκραλόζης για δύο μήνες και βρήκαν μειωμένη ποιότητα σπέρματος, βλάβες στους όρχεις και ορμονικές διαταραχές. Με απλά λόγια; Το Splenda ίσως "βυθίζει" τους κολυμβητές σας.

Πριν πανικοβληθείτε, να σημειώσουμε ότι η έρευνα έγινε σε αρουραίους και η ποσότητα σουκραλόζης που κατανάλωσαν ξεπερνά κατά πολύ τη συνηθισμένη πρόσληψη, που συναντάται σε ανθρώπους.

Ωστόσο, με την υπογονιμότητα να επηρεάζει έως και το 15% των ζευγαριών στις ΗΠΑ — και τους άνδρες να ευθύνονται για τις μισές περιπτώσεις — καλό είναι να είναι προσεκτικοί. Οι ειδικοί έχουν ήδη επισημάνει μείωση στα επίπεδα τεστοστερόνης και στους αριθμούς σπερματοζωαρίων τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως λόγω κακών συνηθειών, όπως η κακή διατροφή, το κάπνισμα και η έλλειψη άσκησης.

Τι μπορούμε να κάνουμε; Κόψτε τις ανθυγιεινές συνήθειες, φροντίστε τον ύπνο σας, βάλτε την άσκηση στο πρόγραμμα, και ξανασκεφτείτε το πόσα "φακελάκια" βάζετε στον καφέ. Συμπληρώματα όπως ο ψευδάργυρος, το φυλλικό οξύ και το συνένζυμο Q10 ίσως δώσουν ώθηση στους… κολυμβητές σας.

Συμπέρασμα: Αν σκέφτεστε να γίνετε μπαμπάς, ίσως ήρθε η ώρα να αναζητήσετε μια πιο φυσική γλυκιά απόλαυση.

Πηγή: skai.gr

