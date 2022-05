Ένα προνόμιο του να είσαι πλούσιος είναι το να λες ό,τι θες χωρίς να φοβάσαι τις συνέπειες. Αυτό έχει αποδείξει και ο Μπιλ Γκέιτς, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου.

Ας μην ξεχνάμε ότι προ δυο ετών ο ιδρυτής της Microsoft είχε δηλώσει ότι αγόρασε μια (γερμανική) ηλεκτρική Porsche Taycan προκαλώντας την οργή του «αφεντικού» της Tesla, Ίλον Μασκ, καθώς «σνόμπαρε» τα ομώνυμα αμερικανικά ηλεκτρονικά αυτοκίνητα. Όμως τι να πουν εκεί στη Microsoft, καθώς ο Γκέιτς σνόμπαρε και… δικό του προϊόν, κι ας μην έχει πια διοικητική θέση στη Microsoft.

Κατά τη διάρκεια ενός AMA (ask me anything – ρώτησε με ό,τι θες) στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Reddit την περασμένη εβδομάδα, ο Γκέιτς δε δίστασε να απαντήσει σε χρήστη, όχι τόσο ότι χρησιμοποιεί ένα κινητό τηλέφωνο Android (είχε αποκαλύψει εδώ και χρόνια ότι δεν προτιμά τα iPhones), αλλά ένα συγκεκριμένο αναδιπλούμενο κινητό, μαζί με έναν φορητό PC. Και όχι, δεν μιλάμε για το αναδιπλούμενο κινητό Surface Duo της Microsoft, αλλά ένα… Galaxy Z Fold 3 της Samsung. Παρότι διευκρίνισε ότι «χρησιμοποιεί διαφορετικά (κινητά)», είναι η πρώτη φορά που ο κροίσος γίνεται συγκεκριμένος για το ακριβές μοντέλο που προτιμά να χρησιμοποιεί, κάτι που δεν πρέπει να υποδέχθηκαν και… με χαρά στο Ρέντμοντ (έδρα της Microsoft).

Το 2021, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Clubhouse, o Γκέιτς είχε αναφέρει ότι το Android είναι πιο ευέλικτο σε σύγκριση με το iOS και ότι θέλει «να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε όλα».



Πηγή: 9to5google.com

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις