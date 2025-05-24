Γερμανία: Ποιος θα σταματήσει τις κυβερνοεπιθέσεις;

Πάνω από 333.000 κυβερνοεπιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία και το εξωτερικό το 2024. Οι αρχές προβληματίζονται για την αποτελεσματική και ταχεία αντιμετώπισή τους. Οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν διαρκώς θέμα στον δημόσιο διάλογο στη Γερμανία. Καταλαβαίνουν όμως όλοι περί τίνος πρόκειται ακριβώς;

Μία από τις βασικές μορφές κυβερνοεπιθέσεων

Μία από τις βασικές μορφές κυβερνοεπιθέσεων είναι οι επιθέσεις DDoS (Distributed-Denial-of-Service), οι οποίες στοχεύουν στη διακοπή των υπηρεσιών δικτύου και στο μπλοκάρισμα μίας ψηφιακής υπηρεσίας – όπως για παράδειγμα μίας κυβερνητικής σελίδας, της ιστοσελίδας ενός πανεπιστημίου ή μίας εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Στο στόχαστρο βρίσκονται συνήθως οι δημόσιες υπηρεσίες, η πολιτική ηγεσία, οι μεγάλες επιχειρήσεις. Και ο σκοπός είναι να ενταθεί το αίσθημα ανασφάλειας του κόσμου.

Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα

Οι ειδικοί εκτιμούν πως τέτοιου είδους επιθέσεις είναι μέρος της νέας πραγματικότητας. Το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουν οι αρχές και οι ιδιώτες να προστατευθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Συχνά τα προβλήματα από μία κυβερνοεπίθεση αποκαθίστανται σχετικώς εύκολα. Υπάρχουν όμως και φορές που οι επιπτώσεις τους είναι σοβαρές, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της περιοχής Άνχαλτ-Μπίτερφελντ, οι υπηρεσίες της οποίας δέχθηκαν κυβερνοεπίθεση το 2021 και παρέμειναν offline για περίπου μισό χρόνο.

Οι hackers μάλιστα δεν διστάζουν να χτυπήσουν ακόμη και κομβικές υποδομές όπως νοσοκομεία, σταθμούς παραγωγής ενέργειας και σιδηροδρομικά δίκτυα – με άλλα λόγια υποδομές ζωτικής σημασίας, οι επιθέσεις στις οποίες μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες για τους κατοίκους των περιοχών στις οποίες βρίσκονται.

Οι εγκληματίες ζητούν λύτρα

Οι ανώνυμοι hackers που εκτελούν τέτοιες κυβερνοεπιθέσεις ζητούν πολλές φορές λύτρα, προκειμένου να «απελευθερώσουν» και πάλι το εκάστοτε ψηφιακό σύστημα.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εγκληματολογική Υπηρεσία (BKA) στη Γερμανία και το εξωτερικό καταγράφηκαν μέσα στο 2024 περισσότερες από 333.000 κυβερνοεπιθέσεις. Και το πιο τρομακτικό: ο σκοτεινός αριθμός των παραβιάσεων στον κυβερνοχώρο φέρεται να ξεπερνάει το 90%. Το ανησυχητικό είναι επίσης πως η αντιμετώπιση των επιθέσεων περιπλέκεται ολοένα περισσότερο, διότι οι hackers «φαίνεται να γίνονται όλο και πιο επαγγελματίες», όπως εξηγεί ο πρόεδρος της BKA, Χόλγκερ Μινχ.

Οι αρχές δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν ιδίως τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που αξιοποιούνται στις επιθέσεις. Κατά τον Μινχ «οι στρατηγικές αντιμετώπισης αποδίδουν, όμως θα πρέπει να δρούμε πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα».

Αποτροπή σαμποτάζ με τη βοήθεια τεχνολογίας

Στο φετινό Συνέδριο για την Εθνική Κυβερνοασφάλεια στο Πότσνταμ είχαν την τιμητική τους επιχειρήσεις που σχεδιάζουν τεχνολογίες με στόχο την αποτροπή σαμποτάζ και επιθέσεων σε κομβικής σημασίας υποδομές. Αυτές οι τεχνολογίες έχουν για παράδειγμα τη δυνατότητα να εντοπίσουν ύποπτη δραστηριότητα κοντά σε καλώδια ηλεκτροδότησης, σε τηλεπικοινωνίες και αλλού.

Γενικώς υπάρχουν τρόποι να προστατευτούν οι σημαντικές υποδομές. Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει μεταξύ άλλων να εκσυγχρονιστούν και τα συστήματα IT του γερμανικού κράτους, όπως και να μην υποτιμάται ο κίνδυνος κυβερνοεπιθέσεων από ιδιώτες επιχειρηματίες.

Είναι τέλος σημαντικό να ενισχυθεί η συνεργασία κράτους και οικονομίας σε αυτόν τον κλάδο. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να αποφευχθούν ταχύτερα και ευκολότερα οι μελλοντικές κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και να αισθανθούν μεγαλύτερη ασφάλεια οι πολίτες.

