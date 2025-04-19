Επιστήμονες ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν «νέο χρώμα» που κανείς δεν έχει ξαναδεί

Ομάδα επιστημόνων ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε ένα νέο χρώμα που κανένας άνθρωπος δεν έχει ξαναδεί.

Η έρευνα βασίστηκε σε ένα πείραμα στις ΗΠΑ, στο οποίο μερικοί ερευνητές «χτυπήθηκαν» με λέιζερ στα μάτια τους.

Διεγείροντας συγκεκριμένα κύτταρα στον αμφιβληστροειδή, οι συμμετέχοντες ισχυρίζονται ότι έχουν δει ένα γαλαζοπράσινο χρώμα που οι επιστήμονες ονόμασαν "olo", αλλά ορισμένοι ειδικοί είπαν ότι η ύπαρξη ενός νέου χρώματος είναι «ανοιχτό πεδίο για αμφισβήτηση».

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Science Advances την Παρασκευή, έχουν περιγραφεί από τον συν-συγγραφέα της μελέτης, καθηγητή Ren Ng από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, ως «αξιοσημείωτα».

Αυτός και οι συνάδελφοί του πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν ενδεχομένως να δώσουν περαιτέρω δεδομένα για την αχρωματοψία.

Ο καθηγητής Ng, ο οποίος ήταν ένας από τους πέντε ανθρώπους που συμμετείχαν στο πείραμα, είπε στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 το Σάββατο ότι το «olo» ήταν «πιο κορεσμένο από οποιοδήποτε χρώμα που μπορείτε να δείτε στον πραγματικό κόσμο».

«Ας πούμε ότι περνάς όλη σου τη ζωή βλέποντας μόνο ροζ, baby pink, παστέλ ροζ», είπε.

«Και τότε μια μέρα πας στο γραφείο και κάποιος φοράει ένα πουκάμισο, και είναι το πιο έντονο baby pink που έχεις δει ποτέ, και λένε ότι είναι νέο χρώμα και το λέμε κόκκινο».

Πώς έγινε το πείραμα

Κατά τη διάρκεια του πειράματος της ομάδας, οι ερευνητές έριξαν μια ακτίνα λέιζερ στην κόρη του ενός ματιού κάθε συμμετέχοντα.

Υπήρχαν πέντε συμμετέχοντες στη μελέτη -τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα- που είχαν όλοι φυσιολογική έγχρωμη όραση. Τρεις από τους συμμετέχοντες - συμπεριλαμβανομένου του καθηγητή Ng - ήταν συν-συγγραφείς της ερευνητικής εργασίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι συμμετέχοντες κοίταξαν μια συσκευή που ονομάζεται Oz, η οποία αποτελείται από καθρέφτες, λέιζερ και οπτικές συσκευές. Ο εξοπλισμός σχεδιάστηκε προηγουμένως από ορισμένους από τους εμπλεκόμενους ερευνητές - μια ομάδα επιστημόνων από το UC Berkeley και το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, και ενημερώθηκε για χρήση σε αυτή τη μελέτη.

Ο αμφιβληστροειδής είναι ένα ευαίσθητο στο φως στρώμα ιστού στο πίσω μέρος του ματιού υπεύθυνος για τη λήψη και την επεξεργασία οπτικών πληροφοριών. Μετατρέπει το φως σε ηλεκτρικά σήματα, τα οποία στη συνέχεια μεταδίδονται στον εγκέφαλο μέσω του οπτικού νεύρου, επιτρέποντάς μας να βλέπουμε.

Ο αμφιβληστροειδής περιλαμβάνει κωνικά κύτταρα, τα οποία είναι κύτταρα υπεύθυνα για την αντίληψη του χρώματος.

Υπάρχουν τρεις τύποι κωνικών κυττάρων στο μάτι - S, L και M - και ο καθένας είναι ευαίσθητος σε διαφορετικά μήκη κύματος μπλε, κόκκινου και πράσινου αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην κανονική όραση, «κάθε φως που διεγείρει ένα κύτταρο M κώνου πρέπει επίσης να διεγείρει τους γειτονικούς του κώνους L ή/και S», επειδή η λειτουργία του επικαλύπτεται με αυτούς.

Ωστόσο, στη μελέτη, το λέιζερ διέγειρε μόνο κώνους Μ, «οι οποίοι κατ' αρχήν θα έστελναν ένα έγχρωμο σήμα στον εγκέφαλο που δεν εμφανίζεται ποτέ στη φυσική όραση», ανέφερε η εφημερίδα.

Αυτό σημαίνει ότι το χρώμα «olo» δεν θα μπορούσε να φανεί με γυμνό μάτι ενός ατόμου στον πραγματικό κόσμο χωρίς τη βοήθεια συγκεκριμένης διέγερσης.

Διαφωνίες στους κόλπους της επιστημονικής κοινότητας

Ο καθηγητής John Barbur, επιστήμονας όρασης στο City St George's του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, είπε ότι ενώ η έρευνα είναι ένα «τεχνολογικό επίτευγμα» στην τόνωση επιλεκτικών κωνικών κυττάρων, η ανακάλυψη ενός νέου χρώματος μπορεί να αμφισβητηθεί.

Εξήγησε ότι εάν, για παράδειγμα, τα ερυθρά κωνικά κύτταρα (L) διεγερθούν σε μεγάλους αριθμούς, οι άνθρωποι θα «αντιλαμβάνονταν ένα βαθύ κόκκινο», αλλά η φωτεινότητα μπορεί να γίνει αντιληπτή, μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις αλλαγές στην ευαισθησία του κόκκινου κώνου, κάτι που δεν απέχει πολύ από αυτό που συνέβη σε αυτή τη μελέτη.

Αλλά ο συν-συγγραφέας της μελέτης καθηγητής Ng παραδέχτηκε ότι αν και το «olo» είναι «σίγουρα πολύ τεχνικά δύσκολο» να το δει κανείς, η ομάδα μελετά τα ευρήματα για να δει τι θα μπορούσε να σημαίνει για τους ανθρώπους με αχρωματοψία, που δυσκολεύονται να διακρίνουν ορισμένα χρώματα.

Πηγή: skai.gr

