Το διαστημόπλοιο Lucy της NASA θα περάσει μπροστά από έναν μικρό αστεροειδή αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς θα πάρει το δρόμο για ένα ακόμη μεγαλύτερο έπαθλο: τους ανεξερεύνητους αστεροειδείς κοντά στον Δία.

Θα είναι η δεύτερη συνάντηση με αστεροειδή για την Lucy, που εκτοξεύτηκε το 2021 σε μια αποστολή που θα την οδηγήσει σε 11 διαστημικούς βράχους. Οι στενές προσεγγίσεις θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα το πρώιμο ηλιακό μας σύστημα όταν σχηματίζονταν οι πλανήτες. Οι αστεροειδείς είναι τα αρχαία απομεινάρια τους.

Το γεγονός ότι η Lucy θα έχει συνάντηση με έναν αστεροειδή θα λειτουργήσει σαν μία πρόβα τζενεράλε για όταν το 2027 φτάσει στον πρώτο της λεγόμενο Τρωικό αστεροειδή κοντά στον Δία.

Το διαστημόπλοιο την Κυριακή θα παρατηρήσει τον αβλαβή αστεροειδή γνωστό ως Donaldjohanson. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί 139 εκατομμύρια μίλια (223 εκατομμύρια χιλιόμετρα) από τη Γη στην κύρια ζώνη αστεροειδών μεταξύ του Άρη και του Δία, τόσο μακριά θα χρειαστούν 12 λεπτά για κάθε κομμάτι δεδομένων για να φτάσει στους ελεγκτές πτήσης στο Κολοράντο.

Το διαστημικό σκάφος Lucy της NASA πρόκειται να περάσει κοντά από έναν αστεροειδή μήκους περίπου 4 χιλιομέτρων, σε απόσταση μόλις 960 χιλιομέτρων και με ταχύτητα άνω των 48.000 χλμ/ώρα. Οι επιστήμονες ελπίζουν να μάθουν περισσότερα για το σχήμα του, που μπορεί να μοιάζει με κορδόνι, χιονάνθρωπο ή ακόμα και με δύο ξεχωριστά σώματα.

Ο αστεροειδής πιστεύεται ότι σχηματίστηκε από μια τεράστια σύγκρουση πριν από 150 εκατομμύρια χρόνια.

Ο παλαιοντολόγος, Donald Johanson, προς τιμήν του οποίου ονομάστηκε ο αστεροειδής σκοπεύει να βρίσκεται στο Κέντρο Ελέγχου της Lockheed Martin, της εταιρείας που κατασκεύασε και χειρίζεται το διαστημόπλοιο, κατά τη διάρκεια όλης της αποστολής. Ανακάλυψε το απολίθωμα της Λούσι στην Αιθιοπία πριν από 50 χρόνια. Το διαστημόπλοιο πήρε το όνομά του από αυτόν τον διάσημο πρόγονο.

Ο κύριος προορισμός της Lucy είναι οι Τρωικοί αστεροειδείς κοντά στον Δία, τους οποίους θα επισκεφθεί από το 2027 έως το 2033.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.