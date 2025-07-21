Εντυπωσιακές εικόνες από τη γέννηση ενός πλανήτη - Δείτε βίντεο

Απίστευτες εικόνες κατέγραψαν οι αστρονόμοι από τη στιγμή γέννησης ενός μακρινού πλανήτη.

Ο πλανήτης περιστρέφεται γύρω από το άστρο HD 135344B, το οποίο βρίσκεται περίπου 440 έτη φωτός από τη Γη.

Τα εντυπωσιακά στιγμιότυπα δείχνουν τον πλανήτη να δημιουργείται σιγά σιγά από μείγμα περιστρεφόμενης σκόνης και αερίων.

Οι επιστήμονες που έκαναν την εν λόγω ανακάλυψη ανέφεραν ότι ο πλανήτης φαίνεται να είναι δύο φορές το μέγεθος του Δία και απέχει από το αστέρι του ίδια απόσταση με αυτή που απέχει ο Ποσειδώνας από τον Ήλιο.

Οι πλανήτες γεννιούνται γύρω από νεαρά άστρα, μέσα σε τεράστιους δίσκους αερίων και σκόνης. Εκεί, μικροσκοπικά σωματίδια συγκρούονται και ενώνονται, σχηματίζοντας όλο και μεγαλύτερα σώματα που με τον χρόνο εξελίσσονται σε πλανητοειδείς και στη συνέχεια σε πλανήτες. Η όλη διαδικασία διαρκεί εκατομμύρια χρόνια, μέχρι να δημιουργηθούν σταθερά πλανητικά συστήματα.

Ο επικεφαλής συγγραφέας Francesco Maio, διδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, λέει: «Δεν θα γίνουμε ποτέ μάρτυρες του σχηματισμού της Γης, αλλά τώρα, γύρω από ένα νεαρό αστέρι 440 έτη φωτός μακριά, παρακολουθούμε έναν πλανήτη να δημιουργείται σε πραγματικό χρόνο».

Πώς εντόπισαν τον νεογέννητο πλανήτη

Στον πρωτοπλανητικό δίσκο του άστρου HD 135344B, οι αστρονόμοι είχαν ήδη παρατηρήσει περιστρεφόμενους σπειροειδείς βραχίονες, μέσα από προηγούμενες παρατηρήσεις με το όργανο SPHERE, που είναι τοποθετημένο στο Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο (VLT) του European Southern Observatory (ESO). Ωστόσο, καμία από αυτές τις μελέτες δεν είχε εντοπίσει σαφείς αποδείξεις για την παρουσία πλανήτη που σχηματίζεται μέσα στον δίσκο.

Πλέον, χάρη σε νέες παρατηρήσεις με το όργανο Enhanced Resolution Imager and Spectrograph (ERIS) του VLT, οι ερευνητές πιστεύουν ότι βρήκαν τον «ύποπτο» που ευθύνεται για τον σχηματισμό των σπειροειδών δομών. Ο υποψήφιος πλανήτης εντοπίστηκε ακριβώς στη βάση ενός από τους σπειροειδείς βραχίονες, στο σημείο όπου, σύμφωνα με τα θεωρητικά μοντέλα, ένα αναπτυσσόμενο πλανητικό σώμα θα συσσώρευε υλικό από τον δίσκο και, καθώς περιφέρεται γύρω από το άστρο, θα δημιουργούσε τα χαρακτηριστικά μοτίβα των σπειρών.

Αυτές οι παρατηρήσεις θα μπορούσαν να ρίξουν φως στο πώς σχηματίστηκαν οι πλανήτες στο δικό μας ηλιακό σύστημα πριν από τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια.

Πηγή: skai.gr

