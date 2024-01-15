Περίπου 1 στους 5 Έλληνες καταναλωτές δηλώνει ότι έχει πέσει θύμα απάτης ηλεκτρονικών αγορών σε εορταστικές περιόδους, σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα για τις καταναλωτικές συνήθειες, που διενήργησε η Klarna - υπηρεσία πληρωμών και αγορών με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης- σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Nepa.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 18% των Ελλήνων καταναλωτών δήλωσε ότι έχει υποστεί απάτη σε ηλεκτρονικές αγορές σε εορταστικές περιόδους στο παρελθόν, με το ηλικιακό group με το υψηλότερο ποσοστό να είναι το 18-26 (26%).

Αυξημένος κίνδυνος απάτης στις εκπτώσεις – Προσοχή στα fake shops

«Με την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων η online αγοραστική κίνηση αναμένεται να αυξηθεί. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις ηλεκτρονικές αγορές τους καθώς ελλοχεύει κίνδυνος για διαδικτυακές απάτες από ύποπτα καταστήματα» σημειώνει ο επικεφαλής της Klarna στην Ελλάδα Ηλίας Πίτσαβος.

Με αυτή την αφορμή, η Klarna προτείνει στους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί ως προς τα παρακάτω σημεία, ώστε να έχουν ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές:

- Υπερβολικά υψηλές εκπτώσεις. Ηλεκτρονικά καταστήματα που προσφέρουν πολύ υψηλές εκπτώσεις (ιδιαίτερα σε γνωστές μάρκες) μπορεί να είναι ένδειξη απάτης και οι χρήστες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις πολύ χαμηλές τιμές.

- Το όνομα και το περιεχόμενο των fake shops. Ένα κοινό χαρακτηριστικό των ψεύτικων καταστημάτων (fake shops) είναι η χρήση ονομάτων ιστότοπων που μοιάζουν με γνωστές μάρκες αλλά έχουν μικρές παραλλαγές.

Αν το όνομα του ιστότοπου δεν ταιριάζει με τα προϊόντα που προσφέρονται από το κατάστημα, αυτό θα μπορούσε να είναι μία ένδειξη ψεύτικου καταστήματος.

Επιπλέον, ένα άλλο δείγμα μη αυθεντικού καταστήματος είναι τα λάθη (ορθογραφικά, τυπογραφικά, λανθασμένες φράσεις) στα κείμενα και το περιεχόμενο του ιστότοπου.

- Τρόποι πληρωμής. Τα ύποπτα ηλεκτρονικά καταστήματα μπορούν μερικές φορές να αναγνωριστούν από τους τρόπους πληρωμής που προσφέρουν ή που δεν είναι διαθέσιμοι. Τα καταστήματα αυτά προτιμούν συχνά την προκαταβολή, καθώς δυσκολεύει τους αγοραστές να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Από την άλλη πλευρά, οι τρόποι πληρωμής όπως η πάγια χρέωση ή οι αγορές μέσω Klarna, δεν γίνονται δεκτοί, κυρίως επειδή η τελευταία παρέχει πρόσθετη προστασία στον αγοραστή. Με τις αγορές μέσω Klarna, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα για ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας κατά τις ηλεκτρονικές αγορές, γεγονός που τον προστατεύει από ύποπτα καταστήματα.

- Ασαφείς πολιτικές επιστροφής χρημάτων. Ένα αξιόπιστο κατάστημα θα παρέχει σαφείς οδηγίες για το πώς γίνονται επιστροφές προϊόντων και τι πρέπει να κάνει ο καταναλωτής αν είναι δυσαρεστημένος από την αγορά. Αντίθετα, τα ψεύτικα καταστήματα έχουν συχνά πολιτικές επιστροφής χρημάτων που είναι δύσκολο να κατανοηθούν, να βρεθούν στον ιστότοπο ή μπορεί και να μην υπάρχουν.



