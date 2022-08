Be My Eyes: «Δώστε τα μάτια σας» σε έναν συνάνθρωπό σας με προβλήματα όρασης μέσω εφαρμογής για κινητά

Η εφαρμογή Be My Eyes στοχεύει στο να παρέχει βοήθεια σε χρήστες με μειωμένη όραση μέσα από την εθελοντική προσφορά των ατόμων με όραση.

«By My Eyes». Με άλλα λόγια «Γίνε τα Μάτια μου». Σε έναν ωκεανό από ανόητες εφαρμογές στα κινητά μας, μέσω της εφαρμογής Be My Eyes βοηθάμε τους ανθρώπους μας που έχουν πραγματικά ανάγκη μέσω του εθελοντισμού.



Η εφαρμογή Be My Eyes, για το λειτουργικό Android, στοχεύει στο να παρέχει βοήθεια σε χρήστες με μειωμένη όραση μέσα από την εθελοντική προσφορά των ατόμων με όραση. «Δανείστε» τα μάτια σας σε έναν τυφλό άνθρωπο που έχει ανάγκη μέσω μιας ζωντανής σύνδεσης βίντεο ή με τη βοήθεια του δικτύου των χρηστών που βλέπουν και γίνετε μέλη της κοινότητας αυτής.



Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή του Δανού εφευρέτη Χανς Γιόργκεν Γουίλμπεργκ δεν πληρώνουμε κάποιο ποσό, προσφέρουμε βοήθεια, και το μόνο που χρειάζεται είναι η εγγραφή μας.

Πηγή: skai.gr

