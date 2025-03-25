Μία μεγάλη ανακάλυψη για την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη Άρη έκανε το ρόβερ Curiosity της NASA. Σε βραχώδη δείγματα που περισυνέλλεξε από την επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη εντοπίστηκαν οργανικά μόρια «πρωτοφανούς μεγέθους», σύμφωνα το phys.org.

Στα δείγματα εντοπίστηκαν τα μόρια δεκάνιο, ενδεκάνιο και δωδεκάνιο, οργανικές ενώσεις οι οποίες αποτελούνται από 10, 11 και 12 άνθρακες αντίστοιχα και πιστεύεται ότι είναι απομεινάρια λιπαρών οξέων.

Τα λιπαρά οξέα είναι μεταξύ των οργανικών μορίων που στη Γη αποτελούν χημικά δομικά στοιχεία της ζωής.

Μάλιστα, πρόκειται για τις μεγαλύτερες οργανικές ενώσεις που έχουν παρατηρηθεί ποτέ στον Άρη, σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύτηκαν την Δευτέρα στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

Οι επιστήμονες του Curiosity είχαν ανακαλύψει στο παρελθόν μικρά, απλά οργανικά μόρια στον Άρη, αλλά η εύρεση αυτών των μεγαλύτερων ενώσεων αποτελεί την πρώτη απόδειξη ότι «η οργανική χημεία προχώρησε προς το είδος της πολυπλοκότητας που απαιτείται για την προέλευση της ζωής στον Άρη».

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα ζωντανά όντα παράγουν λιπαρά οξέα για να βοηθήσουν στο σχηματισμό κυτταρικών μεμβρανών και να εκτελέσουν διάφορες άλλες λειτουργίες.

Ωστόσο, τα λιπαρά οξέα μπορούν επίσης να παραχθούν και χωρίς ζωή, μέσω χημικών αντιδράσεων που προκαλούνται από διάφορες γεωλογικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης του νερού με τα μέταλλα σε υδροθερμικές οπές.

Στον Άρη, τα λιπαρά οξέα θα μπορούσαν να προέρχονται – ως υπόθεση προς το παρόν σύμφωνα με τον Guardian- από την αποδόμηση των μεμβρανών των κυττάρων που υπήρχαν πριν από 3,7 δισεκατομμύρια χρόνια». Μάλιστα, η νέα μελέτη των επιστημόνων του Curiosity αυξάνει επίσης τις πιθανότητες αυτές οι μεγάλες οργανικές ενώσεις να διατηρήθηκαν στον Άρη μετά από δεκάδες εκατομμύρια χρόνια έκθεσης σε έντονη ακτινοβολία και οξείδωση.

