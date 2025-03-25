Η Ελλάδα αποκτά έναν από τους ισχυρότερους υπερ-υπολογιστές στην Ευρώπη καθώς αύριο υπογράφεται η σύμβαση για τον «Δαίδαλο», όπως δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η επίσημη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Τεχνολογικό - Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, καθώς ο υπερ-υπολογιστής θα εγκατασταθεί στο κτήριο του «Πρώην Ηλεκτρικού Σταθμού».

Σύμφωνα μάλιστα με τον κο Παπαστέργιου, το έργο θα είναι έτοιμο προς παράδοση σε έναν χρόνο.

Ο Νέος Εθνικός Υπερυπολογιστής Δαίδαλος (DAEDALUS) αποτελεί μετεξέλιξη του Εθνικού Υπερυπολογιστή ARIS, με τον οποίο θα λειτουργούν συμπληρωματικά.

Με τον «Δαίδαλο» «το Λαύριο μπορεί να εξελιχθεί στη Silicon Valley της Ελλάδας» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Το έργο, που υλοποιείται με τη στήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εντάσσεται στη στρατηγική της χώρας για την ανάπτυξη υποδομών αιχμής στον τομέα των υπολογιστικών συστημάτων υψηλής απόδοσης.

Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ θα είναι 120 φορές ισχυρότερος από τον υφιστάμενο υπέρ-υπολογιστή ARIS, εκτελώντας εξήντα εκατομμύρια δισεκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο. Η αρχιτεκτονική του είναι ιδανική για να φιλοξενήσει μεγαλύτερες και πιο ετερογενείς εφαρμογές, συνδυάζοντας υπολογιστικές εφαρμογές υψηλής απόδοσης με την Τεχνητή Νοημοσύνη, την μηχανική μάθηση και την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων.

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο νέος υπέρ-υπολογιστής θα έχει κεντρικό ρόλο, μεταξύ άλλων, στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων πιο αποτελεσματικών και αξιόπιστων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω αιτημάτων σε φυσική γλώσσα, για την εξατομικευμένη ιατρική, την πυροπροστασία, ον χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και για την την έξυπνη κινητικότητα και στα αυτόνομα οχήματα.

Ο υπερ-υπολογιστής, έχει συνολικό προϋπολογισμό 41,9 εκατ. ευρώ και δεν θα είναι μόνο ο μεγαλύτερος στη χώρα, αλλά και από τους ισχυρότερους στην Ευρώπη.

Ο «Δαίδαλος» θα τροφοδοτείται από συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα γίνεται χρήση σύγχρονων συστημάτων ψύξης, ώστε να υπάρχει χαμηλό ενεργειακό κόστος και ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Επιπλέον θα είναι υβριδικός, διαθέτοντας τόσο κεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPUs) υψηλής πυκνότητας, όσο και μονάδες επιταχυντών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.