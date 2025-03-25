Λογαριασμός
Νέο είδος δεινόσαυρου με δύο νύχια ανακαλύφθηκε στη Μογγολία

Ο «Δυόνυχας» άνηκε στην οικογένια των φυτοφάγων «Θεριζινόσαυρων» και υπολογίζεται ότι ήταν μεσαίου μεγέθους, με εκτιμώμενο βάρος περίπου 260 κιλά

δεινοσαυρος

Ένα σπάνιο νέο είδος δεινοσαύρου με δύο νύχια ανακαλύφθηκε από επιστήμονες στην έρημο Γκόμπι της Μογγολίας.

Το είδος, που ονομάζεται Duonychus tsogtbaatari, είναι μοναδικό στην ομάδα των φυτοφάγων δεινοσαύρων Therizinosaurs (Θεριζινόσαυροι) , οι οποίοι στέκονταν στα πίσω πόδια τους και είχαν συνήθως τρία νύχια.

Ο «Δυόνυχας» υπολογίζεται ότι ήταν μεσαίου μεγέθους, με εκτιμώμενο βάρος περίπου 260 κιλά.

Είχε μήκος περίπου 3 μέτρα και έζησε περίπου 90 έως 95 εκατομμύρια χρόνια πριν κατά την Κρητιδική περίοδο

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα μακριά, κυρτά νύχια του και η ικανότητά του να τα λυγίζει δυνατά θα του έδιναν την δυνατότητα να κόβει την βλάστηση -  όπως ένας «θεριστής» με το δρεπάνι.

Σύμφωνα με μία από τους συγγραφείς της μελέτης, την Dr Darla Zelenitsky, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, το απολίθωμα του «Δυόνυχα» βρέθηκε στον σχηματισμό Bayanshiree στην έρημο Γκόμπι, ο οποίος χρονολογείται από την Ύστερη Κρητιδική περίοδο (μεταξύ 100,5 και 66 εκατομμυρίων ετών πριν).

Με μήκος τουλάχιστον 30 εκατοστά, τα ίδια τα νύχια ήταν πολύ μεγαλύτερα από το υποκείμενο οστό τους, αποκάλυψε η μελέτη.

Εκτός από την συλλογή τροφής, το νέο είδος δεινόσαυρου μπορεί να χρησιμοποιούσε τα δύο δάχτυλα με τα τεράστια εύκαμπτα νύχια  για επίδειξη, σκάψιμο ή ως τρομερά όπλα. 

Η Unesco έχει χαρακτηρίσει τη Μογγολική έρημο ως τη μεγαλύτερη δεξαμενή απολιθωμάτων δεινοσαύρων στον κόσμο.

