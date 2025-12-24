Τένις: Στα προκριματικά του Αυστραλιανού Open η Παπαμιχαήλ

Οι διοργανωτές του Αυστραλιανού Open τένις ανακοίνωσαν την Τρίτη τις λίστες των αθλητών κι αθλητριών που θα συμμετάσχουν στα προκριματικά του τελευταίου Grand Slam της χρονιάς κι ανάμεσα στα ονόματα που έγιναν γνωστά υπάρχει κι αυτό της Δέσποινας Παπαμιχαήλ.

Η 33χρονη θα ταξιδέψει στη «χώρα των καγκουρό» νωρίτερα για το United Cup 2026 και θα χρειαστεί τρεις νίκες στην προκριματική φάση για να μπει στο κυρίως ταμπλό του major της χώρας της Ωκεανίας.

