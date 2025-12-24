Ένας από τους πολλούς fans του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» ο Εβάν Φουρνιέ!



Σταθερά πολύ ενεργός στα social media, ο άσος του Ολυμπιακού «χτύπησε» ξανά, όντας μάλιστα στο γιορτινό πνεύμα των ημερών!

Ο Γάλλος γκαρντ λοιπόν, επέλεξε την πρώτη ταινία της επικής τριλογίας, ονόματι «Fellowship of the Ring», ως την καλύτερη ταινία για να δεις την περίοδο των Χριστουγέννων!



«Πείτε με περίεργο, αλλά η καλύτερη ταινία για να δείτε την περίοδο των Χριστουγέννων είναι μακράν το “Fellowship of the Ring”. Τόσο χαλαρωτική ταινία», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του!

Call me weird but the best movie to watch around Xmas time is by far The Fellowship of the Ring.

Such a soothing movie. — Evan Fournier (@EvanFourmizz) December 24, 2025

