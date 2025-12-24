Λογαριασμός
Ο Φουρνιέ επέλεξε «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» ως την καλύτερη ταινία για να δεις Χριστούγεννα

Ο Εβάν Φουρνιέ αποκάλυψε ότι η αγαπημένη του ταινία για να δει την περίοδο των Χριστουγέννων, είναι η πρώτη της επικής τριλογίας του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Φουρνιέ

Ένας από τους πολλούς fans του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» ο Εβάν Φουρνιέ!

Σταθερά πολύ ενεργός στα social media, ο άσος του Ολυμπιακού «χτύπησε» ξανά, όντας μάλιστα στο γιορτινό πνεύμα των ημερών!

Ο Γάλλος γκαρντ λοιπόν, επέλεξε την πρώτη ταινία της επικής τριλογίας, ονόματι «Fellowship of the Ring», ως την καλύτερη ταινία για να δεις την περίοδο των Χριστουγέννων!

«Πείτε με περίεργο, αλλά η καλύτερη ταινία για να δείτε την περίοδο των Χριστουγέννων είναι μακράν το “Fellowship of the Ring”. Τόσο χαλαρωτική ταινία», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του!

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Εβάν Φουρνιέ Ολυμπιακός Χριστούγεννα
