Ο Εντ Σίραν αγόρασε μειοψηφικό μερίδιο στην Ίπσουιτς

Ο τραγουδιστής Εντ Σίραν εκπλήρωσε «το όνειρο κάθε ποδοσφαιρόφιλου» και αγόρασε ένα μειοψηφικό μερίδιο στο σύλλογο της πόλης του, την Ίπσουιτς που μόλις ανέβηκε στην Premier League.

Το συνολικό μερίδιο του Σίραν στον σύλλογο είναι 1,4% και δεν θα γίνει μέλος του διοικητικού συμβουλίου τους, δήλωσε η Ίπσουιτς την Πέμπτη.

📰 Ipswich Town is proud to announce that Ed Sheeran has acquired a minority stake in the Football Club.



Ed, a lifelong fan who has been the front of shirt sponsor for the Men’s and Women’s teams since 2021, has acquired his shares through Gamechanger 20 Ltd. — IPSWICH TOWN (@IpswichTown) August 15, 2024

Αλλά ο καλλιτέχνης, ο οποίος συχνά παρακολουθεί τους εντός έδρας αγώνες της Ίπσουιτς, θα έχει σουίτα στο «Portman Road Stadium», πρόσθεσε ο σύλλογος.

«Πραγματικά ενθουσιασμένος που ανακοινώνω ότι αγόρασα ένα μικρό ποσοστό της ποδοσφαιρικής ομάδας της γενέτειράς μου, Ίπσουιτς Τάουν» δημοσίευσε ο 33χρονος Σίραν στο Instagram.

«Είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιρόφιλου να είναι ιδιοκτήτης στον σύλλογο που υποστηρίζει και νιώθω τόσο ευγνώμων για την ευκαιρία.

Ζω στο Σάφολκ από τα τρία μου χρόνια και παρόλο που έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και μερικές φορές νιώθω ξένος στις μεγάλες πόλεις, το Σάφολκ και το Ίπσουιτς πάντα με έκαναν να νιώθω μέρος μιας κοινότητας και προστατευμένος. Είναι μεγάλη χαρά να είσαι θαυμαστής της Ίπσουιτς».

Η Ίπσουιτς, η οποία κέρδισε αυτόματη άνοδο αφού τερμάτισε δεύτερη στην Championship την περασμένη σεζόν, ξεκινά την εκστρατεία της στην Premier League κόντρα στην Λίβερπουλ το Σάββατο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.