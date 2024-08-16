Στον γάμο του Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς συνεχίστηκε το πάρτι των Σέρβων για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Πολλοί συμπαίκτες του πρώην άσου του Περιστερίου και του Προμηθέα (που θα παίζει στην Ντουμπάι BC τη νέα σεζόν) ήταν παρόντες στο μυστήριο και το γλέντι που ακολούθησε, με τον Νίκολα Γιόκιτς να κλέβει την παράσταση.
Ο σούπερ σταρ των Νάγκετς απέδειξε πως πέρα από τα παρκέ είναι πρώτος και στη διασκέδαση, καθώς ξεσάλωσε χορεύοντας και τραγουδώντας με ανοιχτό το πουκάμισό του.
Παρόντες στον γάμο του Ντάνγκουμπιτς με τη διεθνή βολεϊμπολίστρια Καταρίνα Λάζοβιτς ήταν μεταξύ άλλων και οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Βασίλιε Μίσιτς, Αλέκσα Αβράμοβιτς, Νεμάνια Νέντοβιτς και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.
Ма људи мојиии https://t.co/5KaKdSPNDn pic.twitter.com/9GfklYN7Vp— Тијана (@tjjaana) August 15, 2024
