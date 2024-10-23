Με μεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία, κυρίως για τα ελληνικά χρώματα, ολοκληρώθηκε στα Δύο Αοράκια, στο Ηράκλειο Κρήτης, η 1η ημέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Ζίου Ζίτσου, με την χώρα μας να κατακτά 15 μετάλλια και την 3η θέση στον κόσμο, στη κατηγορία των Masters.

Οι φίλοι του αθλήματος είχαν την ευκαιρία να πάρουν μία πρόγευση του τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες, ως και τις 4 Νοεμβρίου, όπου θα διεξαχθούν οι αντίστοιχες διοργανώσεις όλων των ηλικιακών κατηγοριών.

Οι Έλληνες αθλητές τα πήγαν περίφημα, καθώς κατέκτησαν 4 χρυσά, 7 αργυρά και 4 χάλκινα μετάλλια, καταλαμβάνοντας την 3η θέση στον πίνακα μεταλλίων, πίσω από την Γαλλία (30 μετάλλια) και τον Καναδά που είχε 10 μετάλλια, αλλά τα έξι ήταν χρυσά, με αποτέλεσμα να βρεθεί πάνω από την Ελλάδα στην κατάταξη. Σε σύνολο μεταλλίων ωστόσο, οι Ελληνες πρωταθλητές, ήταν δεύτεροι.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

Μasters 1

+94κ. Fighting: Χρυσό μετάλλιο ο Χρήστος Δημητρόπουλος

+94κ. Fighting: Χάλκινο ο Μάριος Μαυρουδάκος

+94κ.: Αργυρό ο Μάριος Μαυρουδάκος

-85κ.: Χαλκινο ο Γιώργος Λουλουδάς

-77κ. fighting: χάλκινο ο Γιώργος Πετρουλάκης

Μasters 1/2

-70κ. fighting: Χρυσό Ιφιγενεια Τσιλτικλή

-70κ.: Αργυρό Κυριακή Ανδρεσάκη

Μasters 2

+94κ.: Χρυσό Παναγιώτης Αντωνόπουλος

Μasters 3

-70κ: Αργυρό η Φωτεινή Καραουλάνη

-70κ. fighting: Αργυρό η Φωτεινή Καραουλανη

-77κ fighting: αργυρό ο Σάββας Ματεντζόγλου

-94κ. fighting: αργυρό ο Δημήτρης Βερικούκης

Μasters 4

+94κ. fighting χρυσό ο Μιχάλης Σακελλάρης

-77κ fighting: αργυρό ο Ηλίας Βετσερίδης

-77κ.: Χάλκινο Αντώνης Βογιαντζής

*Το πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο 24/10, με το κυρίως «μενού» της διοργάνωσης, η οποία είναι το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών.

