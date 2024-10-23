Champions League: Η 3η αγωνιστική - Αποτελέσματα και βαθμολογία

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 3ης αγωνιστικής του Champions League:

Τρίτη 22/10

Μίλαν - Κλαμπ Μπριζ 3-1

Μονακό - Ερυθρός Αστέρας 5-1

Παρί Σεν Ζερμέν - Αϊτχόφεν 1-1

Γιουβέντους - Στουτγκάρδη 0-1

Άρσεναλ - Σαχτάρ 1-0

Άστον Βίλα - Μπολόνια 2-0

Τζιρόνα - Σλόβαν Μπρατισλάβας 2-0

Στουρμ Γκρατς - Σπόρτινγκ Λισ.0-2

Ρεάλ Μαδρίτης- Ντόρτμουντ 5-2

Τετάρτη 23/10

Αταλάντα - Σέλτικ 0-0

Μπρεστ - Λεβερκούζεν 1-1

22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Σπάρτα Πράγας

22:00 Λειψία - Λίβερπουλ

22:00 Μπαρτσελόνα - Μπάγερν

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης- Λιλ

22:00 Μπενφίκα - Φέγενορντ

22:00 Ζάλτσμπουργκ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ

22:00 Γιουνγκ Μπόις - Ίντερ

H βαθμολογία:

ΑΓ. Β.

Αστον Βίλα 3 9

Μονακό 3 7

Μπρεστ 3 7

Μπάγερ Λεβερκούζεν 3 7

Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3 7

Αρσεναλ 3 7

Ντόρτμουντ 2 6

Μπενφίκα 2 6

Ρεάλ Μαδρίτης 3 6

Λίβερπουλ 2 6

Γιουβέντους 3 6

Αταλάντα 3 5

Μάντσεστερ Σίτι 2 4

Ίντερ 2 4

Σπάρτα Πράγας 2 4

Στουτγκάρδη 3 4

Παρί Σεν Ζερμέν 3 4

Σέλτικ 3 4

Μπάγερν 2 3

Μπαρτσελόνα 2 3

Τζιρόνα 3 3

Μίλαν 3 3

Λιλ 2 3

Φέγενορντ 2 3

Ατλέτικο Μαδρίτης 2 3

Μπριζ 3 3

Αϊντχόφεν 3 2

Μπολόνια 3 1

Σαχτάρ Ντόνετσκ 3 1

Ντιναμό Ζάγκρεμπ 2 1

Λειψία 2 0

Στουρμ Γκρατς 3 0

Σάλτσμπουργκ 2 0

Γιουνγκ Μπόις 2 0

Ερυθρός Αστέρας 3 0

Σλόβαν Μπρατισλάβας 3 0

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

