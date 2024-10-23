Λογαριασμός
Champions League: Η 3η αγωνιστική - Αποτελέσματα και βαθμολογία

Οι μέχρι στιγμής αγώνες της 3ης αγωνιστικής - Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία με το νέο σύστημα - Η Άστον Βίλα στην κορυφή με τρία στα τρία

Αταλάντα - Σέλτικ

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 3ης αγωνιστικής του Champions League:

Τρίτη 22/10

Μίλαν - Κλαμπ Μπριζ           3-1  

Μονακό - Ερυθρός Αστέρας      5-1

Παρί Σεν Ζερμέν - Αϊτχόφεν    1-1

Γιουβέντους - Στουτγκάρδη     0-1

Άρσεναλ - Σαχτάρ              1-0 

Άστον Βίλα - Μπολόνια         2-0

Τζιρόνα - Σλόβαν Μπρατισλάβας 2-0  

Στουρμ Γκρατς - Σπόρτινγκ Λισ.0-2     

Ρεάλ Μαδρίτης- Ντόρτμουντ     5-2

Τετάρτη 23/10

Αταλάντα - Σέλτικ             0-0

Μπρεστ - Λεβερκούζεν          1-1

22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Σπάρτα Πράγας

22:00 Λειψία - Λίβερπουλ

22:00 Μπαρτσελόνα - Μπάγερν

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης- Λιλ

22:00 Μπενφίκα - Φέγενορντ

22:00 Ζάλτσμπουργκ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ

22:00 Γιουνγκ Μπόις - Ίντερ

 H βαθμολογία:

                     ΑΓ.  Β.

Αστον Βίλα            3   9

Μονακό                3   7

Μπρεστ                3   7

Μπάγερ Λεβερκούζεν    3   7

Σπόρτινγκ Λισαβόνας   3   7 

Αρσεναλ               3   7

Ντόρτμουντ            2   6

Μπενφίκα              2   6

Ρεάλ Μαδρίτης         3   6

Λίβερπουλ             2   6

Γιουβέντους           3   6

Αταλάντα              3   5

Μάντσεστερ Σίτι       2   4 

Ίντερ                 2   4

Σπάρτα Πράγας         2   4

Στουτγκάρδη           3   4

Παρί Σεν Ζερμέν       3   4 

Σέλτικ                3   4

Μπάγερν               2   3

Μπαρτσελόνα           2   3  

Τζιρόνα               3   3 

Μίλαν                 3   3 

Λιλ                   2   3

Φέγενορντ             2   3

Ατλέτικο Μαδρίτης     2   3 

Μπριζ                 3   3

Αϊντχόφεν             3   2

Μπολόνια              3   1

Σαχτάρ Ντόνετσκ       3   1

Ντιναμό Ζάγκρεμπ      2   1

Λειψία                2   0

Στουρμ Γκρατς         3   0

Σάλτσμπουργκ          2   0

Γιουνγκ Μπόις         2   0

Ερυθρός Αστέρας       3   0

Σλόβαν Μπρατισλάβας   3   0

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Champions League ποδόσφαιρο
