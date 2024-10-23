Champions League: Η 3η αγωνιστική - Αποτελέσματα και βαθμολογία

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 3ης αγωνιστικής του Champions League:
Τρίτη 22/10
Μίλαν - Κλαμπ Μπριζ 3-1
Μονακό - Ερυθρός Αστέρας 5-1
Παρί Σεν Ζερμέν - Αϊτχόφεν 1-1
Γιουβέντους - Στουτγκάρδη 0-1
Άρσεναλ - Σαχτάρ 1-0
Άστον Βίλα - Μπολόνια 2-0
Τζιρόνα - Σλόβαν Μπρατισλάβας 2-0
Στουρμ Γκρατς - Σπόρτινγκ Λισ.0-2
Ρεάλ Μαδρίτης- Ντόρτμουντ 5-2
Τετάρτη 23/10
Αταλάντα - Σέλτικ 0-0
Μπρεστ - Λεβερκούζεν 1-1
22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Σπάρτα Πράγας
22:00 Λειψία - Λίβερπουλ
22:00 Μπαρτσελόνα - Μπάγερν
22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης- Λιλ
22:00 Μπενφίκα - Φέγενορντ
22:00 Ζάλτσμπουργκ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ
22:00 Γιουνγκ Μπόις - Ίντερ
H βαθμολογία:
ΑΓ. Β.
Αστον Βίλα 3 9
Μονακό 3 7
Μπρεστ 3 7
Μπάγερ Λεβερκούζεν 3 7
Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3 7
Αρσεναλ 3 7
Ντόρτμουντ 2 6
Μπενφίκα 2 6
Ρεάλ Μαδρίτης 3 6
Λίβερπουλ 2 6
Γιουβέντους 3 6
Αταλάντα 3 5
Μάντσεστερ Σίτι 2 4
Ίντερ 2 4
Σπάρτα Πράγας 2 4
Στουτγκάρδη 3 4
Παρί Σεν Ζερμέν 3 4
Σέλτικ 3 4
Μπάγερν 2 3
Μπαρτσελόνα 2 3
Τζιρόνα 3 3
Μίλαν 3 3
Λιλ 2 3
Φέγενορντ 2 3
Ατλέτικο Μαδρίτης 2 3
Μπριζ 3 3
Αϊντχόφεν 3 2
Μπολόνια 3 1
Σαχτάρ Ντόνετσκ 3 1
Ντιναμό Ζάγκρεμπ 2 1
Λειψία 2 0
Στουρμ Γκρατς 3 0
Σάλτσμπουργκ 2 0
Γιουνγκ Μπόις 2 0
Ερυθρός Αστέρας 3 0
Σλόβαν Μπρατισλάβας 3 0
