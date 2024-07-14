Λογαριασμός
Υπερασπίστηκε τον γιο του ο ΛεΜπρόν: «Ο Μπρόνι δεν δίνει... δεκάρα για όσα ακούγονται»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βγήκε μπροστά ώστε να υπερασπιστεί τον γιο του, Μπρόνι Τζέιμς, για την κριτική που έχει δεχθεί όσον αφορά τις εμφανίσεις του στο Summer League

Λεμπρόν Τζέιμς

Δεν είναι καθόλου εύκολο για έναν παίκτη να ξεκινάει την καριέρα του στο NBA, πόσω μάλλον αν πρόκειται για τον γιο ενός εκ των κορυφαίων όλων των εποχών. Ο λόγος για τον Μπρόνι Τζέιμς, τον οποίο επέλεξαν οι Λος Άντζελες Λέικερς στο draft για να κάνουν το «χατίρι» στον πατέρα του.

Ο νεαρός γκαρντ επελέγη στο νούμερο 55 και ήδη είναι ο πιο πολυσυζητημένος rookie, ενώ πιθανότατα θα λάβει ένα «παχυλό» συμβόλαιο σε σχέση με τους υπόλοιπους συνομηλίκους του. Όλη αυτή η κατάσταση έχει φέρει έντονη κριτική προς το πρόσωπό του, με πολλούς να τον κατηγορούν ως «βύσμα».

Ο ίδιος, από την άλλη, δεν έχει καταφέρει να γυρίσει το κλίμα εναντίον του, καθώς μέχρι στιγμής κάνει αρνητικές εμφανίσεις στο Summer League, δείχνοντας πως υπό κανονικές συνθήκες δύσκολα θα μπορούσε να εξασφαλίσει μία θέση στη λίγκα.

Παρόλα αυτά, ο ΛεΜπρόν βγήκε μπροστά για να υπερασπιστεί τον γιο του, τονίζοντας πως ο Μπρόνι δεν ενδιαφέρεται για την κριτική και ούτε πρόκειται να επηρεαστεί από αυτή.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πραγματικά τον Μπρόνυ. Δεν τον νοιάζει. Εμένα με νοιάζει λίγο. Όταν μπήκα στη λίγκα, ήθελα να με συμπαθούν οι άνθρωποι, και μερικά από τα πράγματα που έλεγαν οι άνθρωποι για μένα με ενόχλησαν νωρίς στην καριέρα μου. Αυτός δεν δίνει... δεκάρα.

Ο Μπρόνυ δεν νοιάζεται για κανέναν. Δεν ακούει καν αυτά τα πράγματα. Είναι ο πιο κουλ. Είναι το εντελώς αντίθετο από τον πατέρα του. Ο μπαμπάς του θα πει κάτι για να απαντήσει στην κριτική. Τον Μπρόνι δεν τον ενδιαφέρει... Όλα όσα λέγονται για αυτόν, πραγματικά δεν τον επηρεάζουν».

Πηγή: sport-fm.gr

