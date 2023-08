Υπέγραψε ο Κέιν στην Μπάγερν Μονάχου - Θέλει να παίξει σήμερα στο Σούπερ Καπ

Το μεγαλύτερο μεταγραφικό σίριαλ των τελευταίων ετών ολοκληρώθηκε. Ο Χάρι Κέιν ανήκει πλέον και τυπικά στην Μπάγερν Μονάχου καθώς όπως μεταδίδουν τα βρετανικά ΜΜΕ το πρωί του Σαββάτου υπέγραψε το συμβόλαιό του με τη νέα του ομάδα.

Ο Άγγλος επιθετικός ο οποίος ήταν από χθες στην Γερμανία το βράδυ πέρασε από τις ιατρικές εξετάσεις και τις πρώτες πρωινές ώρες έβαλε την υπογραφή του στα σχετικά έγγραφα τα οποία τον δένουν με τους Βαυαρούς.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ θέλει να αγωνιστεί άμεσα με τη νέα του ομάδα, ακόμη και στο σημερινό ματς με τη Λειψία, στον τελικό του γερμανικού Σούπερ Καπ.

BREAKING: Harry Kane has completed his medical and signed his contract with Bayern Munich. ✍️



He is hoping to be available to face RB Leipzig in the DFL-Supercup later today. 🏆 pic.twitter.com/sgpuwUHLDH